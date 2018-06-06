یاشار صلاحی طراح، گرافیست و کاریکاتوریست که با سه اثر در نمایشگاه گروهی «طراحی به مثابه زیستن» حضور دارد درباره هنر طراحی و حضورش در این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: طراحی، هنری است که طی سال ها مهجور مانده است و برپایی این نمایشگاه با این وسعت حضور هنرمندان و تعداد آثار توانست از این مهجوریت کم کند. از طرف دیگر حضور در این نمایشگاه برای من فرصت و افتخاری است که در کنار استادان این هنر قرار بگیرم.

وی ادامه داد: سلیقه من به سمت هنر طراحی است و آن را نسبت به دیگر هنرها، ترجیح می دهم چون «طراحی» هنر خالصی است و این خلوص خیلی آسان به مخاطب منتقل می شود.

صلاحی با بیان اینکه این هنر می تواند خیلی زود جای خود را بین مخاطب عام پیدا کند، گفت: اگر برپایی نمایشگاه هایی نظیر «طراحی به مثابه زیستن» به صورت سالانه یا بینال روند مستمری داشته باشد، اتفاق خوبی در راستای شناخت این هنر به مخاطب رخ می دهد.

وی درباره خلق آثارش، آنها را نوعی تخلیه احساس بدون دید نقاشانه دانست و افزود: این تخلیه احساسات به دلیل استفاده از متریال خیلی ساده (اکریلیک و جوهر) به صورت مستقیم با مخاطب ارتباط برقرار می کند.

فرزند زنده یاد عمران صلاحی در پایان گفت: همیشه دغدغه داشتم که انسانی را تصویر کنم که به دلیل ازدحام و شلوغی هایی که در جامعه به واسطه شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و ارتباطات پیچیده وجود دارد، از خود دور شده است و نمی تواند تنها باشد به همین دلیل در آثارم حضور پرشمار چهره ها و تنهایی خودم دیده می‌شود.

بر این اساس، علی اکبر صادقی، منوچهر معتبر، فرشید ملکی، منوچهر صفرزاده، فرشید مثقالی، بهزاد شیشه گران، علی نصیر، کریم نصر، علی خسروی، نیلوفر قادری نژاد، شهرام کریمی، مهدی حسینی، نعمت لاله یی، محمدعلی بنی اسدی، احمد وکیلی، داود شهیدی، علی ذاکری، معصومه مظفری، شهرام انتخابی، بهرام کلهرنیا، کیومرث کیاست، ثمیلا امیرابراهیمی، فرح ابوالقاسم، رحیم مولاییان، محمد همزه، شیده تامی، بهنام کامرانی، حسین تمجید، داریوش حسینی، فریدون امیدی، علی راشکی، پژمان رحیمی زاده، فرشید شفیعی، سعید رفیعی منفرد، احمد مرشدلو، علی پیروز، عیسی جباری، آیدین خانکشی پور، یاشار صلاحی، مرتضی خسروی، مسلم خضری، جواد مدرسی، سوده داوود، مهدی راحمی، کیان وطن، زرتشت رحیمی، سعید نودهی، ژاله طالب پور، مریم طباطبایی، نجوا عرفانی، فتانه فروغی، آتنا فریدونی، مرتضی قنبری، امیر مخبر، سهراب نبی پور، صادق همتی، حجت اعظم پور، مسیب زارع، غلامحسین سهرابی، سارا صابری فومنی، جعفر صادقی، محسن انجم شعاع، پونه اوشیدری، محبوبه پرنیان، پوریا پرهیزکار و افشین حسین زاده هنرمندانی هستند که آثارشان در ششمین نمایشگاه «مهمانی هنر؛ طراحی به مثابه زیستن» تا ۲۲ خردادماه در خانه هنرمندان ایران به معرض نمایش گذاشته شده است.