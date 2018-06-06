ولایتمداری و انتظار فرج سبب جذب به طلعت مهدوی در زمان ظهور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری بامداد چهارشنبه و در مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در مسجد جامع دماوند ضمن تسلیت شهادت امام علی(ع) گفت: شب قدر طبق آیات و مراتب لیله‌القدر تمام چیزهایی که در دفاتر در شب نوزدم نوشته شده، تحکیم می‌شود و امشب از شب های مهم است، در شب های قدر تقدیر انسان ها رقم خورده و چیزی بیرون از آن باقی نمی ماند.

وی با بیان این که قرآن در شب قدر یک بار برای ولی‌الله اعظم دیگر رونمایی می‌شود، گفت: البته این امر به معنای وحی نیست، وحی همانی است که در پیامبر اکرم (ص) تمام شد و دیگر تکرار نمی‌شود.

حاج‌علی‌اکبری به اهمیت سوره مبارکه قدر اشاره کرد و گفت: سوره مبارکه قدر بسیار عجیب و بزرگ است که یک بخش آشکار و یک بخش نهان دارد، بخش آشکار آن بشارت نزول قرآن است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: البته همه نمی‌توانند از مقدراتی که برای آن ها در نظر گرفته شده است، برداشت کنند، مقدرات عمومی باید با همت، دعا، توسل و خوش نیتی استفاده شود.

حاج‌علی‌اکبری با بیان این که مقدرات حتمی خود به خود انجام می‌شود، تاکید کرد: اما حتی ممکن است برخی کارهای انسان جلوی مقدرات حتمی را نیز بگیرد، پس علاوه بر اهمیت رقم خوردن تقدیر، تلاش برای برداشت مقدرات نیز اهمیت دارد.

لحظات شب قدر به اندازه سال ها دعا و ذکر است

وی ادامه داد: لحظات شب های قدر بسیار مهم هستند و هر ساعت این شب ها به اندازه سال ها ذکر و دعا است، تقدیرهای انسان در شب بیست و سوم ماه رمضان امضا شده و با امضا ولی‌الله اعظم برای ما نوشته می شود، اما این تقدیر غیرحتمی است و تنها مقدر شده است، اما اجرای آن قطعی نیست.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان این که شب های قدر به حضرت علی(ع) و فرزندانش اختصاص داشته و بشارتی برای اهل ولایت است، گفت: باید در شب‌های قدر مؤمنان با امیرالمومنین(ع) و فرزندان بزرگوار ایشان انس بگیرند، انسان با شب قدر در مقام تحصیل علم قرآنی و حقایق الهی قرار می‌گیرد، امیرالمومنین(ع) و حضرت فاطمه (س) دو دریای نور هستند که از ازدواج آن ها گوهرهایی به بشریت اهدا می شود، که درک حقیقت بین این زوج ممکن نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان به فلسفه ظهور اشاره کرد و افزود: امام زمان (عج) فرمودند «آنچه در کربلا با سرمایه‌گذاری امام حسین (ع) اتفاق افتاد را من می‌آیم که تکمیل کنم» ، همه کسانی که در حلقه ولایت و مومن خالص هستند هر کجا باشند، در زمان ظهور جذب طلعت مهدوی می‌شوند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور تاکید کرد: لذا ولایت‌مداری و انتظار فرج اهمیت زیادی داشته و از هم جدا نیستند.