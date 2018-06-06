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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۴

جنجال قبل از شرکت در جام جهانی؛

واکنش فدراسیون فوتبال مکزیک به حضور ملی پوشان این تیم در پارتی!

واکنش فدراسیون فوتبال مکزیک به حضور ملی پوشان این تیم در پارتی!

بازیکنان تیم ملی فوتبال مکزیک پیش از سفر به روسیه و بازی در جام جهانی با حضور در یک پارتی جنجال ساز شدند. فدراسیون مکزیک اعلام کرده این بازیکنان را تنبیه نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هشت نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال مکزیک بعد از برگزاری بازی تدارکاتی با اسکاتلند در یک پارتی حاضر شدند که تصاویر آن منتشر شد. انتشار این تصاویر جنجال زیادی طی دو روز گذشته در مکزیک به پا کرد و به سوژه اول ورزش این کشور تبدیل شد.

با این حال فدراسیون فوتبال مکزیک اعلام کرد که برنامه ای برای برخورد با این بازیکنان و تنبیه آنها ندارد. «کانتو» دبیر فدراسیون فوتبال مکزیک در این باره به خبرنگاران گفت: آن روز بازیکنان آزاد بودند. این یک ریسک است که به بازیکنان آزادی بدهید. باید شفاف باشیم؛ بازیکنان هیچ جلسه تمرینی را با حضور در پارتی از دست نداده اند. نمی خواهم بازیکنان را محکوم کنم. این یک تصمیم شخصی و آزاد برای آنهاست که چگونه از اوقات فراغت خود استفاده کنند.

کد مطلب 4314266

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