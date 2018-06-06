فرهنگ کار آفرینی در میان خانواده مددجویان ترویج داده می شود

علی ملک پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرهنگ کار آفرینی درمیان خانواده مددجویان چهارمحال و بختیاری ترویج داده می شود، اظهار داشت: توسعه طرح های کار آفرینانه در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف کمیته امداد در این استان است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ه) چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برگزاری دوره های آموزشی از مهمترین اهداف کمیته امداد در این استان در راستای ترویج فرهنگ کار آفرینی است.

وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۲۵۰ نفر از دوره های آموزشی کار آفرینی در چهارمحال و بختیاری بهره مند شدند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ه) چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیشترین طرح های اشتغالی در استان چهارمحال و بختیاری در سه شهرستان لردگان، کوهرنگ و شهرکرد اجرا شده است.