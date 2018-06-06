برگزاری مراسم شب قدر در مناطق مختلف ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون ماه عاشقی و بندگی به شب های قدر رسیده باز هم کارت های دعوت ماه مهمانی خدا به دست همه رسیده تا لحظه شور بندگی را از دست ندهیم.

چه اشتیاقی دارد وقتی بر گلدسته های مساجد آوای زیبای ربنا ما را به ادامه بندگی فرا می خواند چه بزرگ می شویم از این که از سحرگاه تا شامگاه در محضر تو تمام قد ایستاده ایم.

خداوندا به عظمت این شب های ماه رحمت ما را یاری کن در حریم نیایشت دل از غیب برگیریم و از دریای معرفتت باده بنوشیم و در لیالی مبارک قدر مشمول مغفرت بی دریغ تو باشیم.

و اینک شب های قدر همزمان شده با شهادت بزرگ مردی که در تاریخ جهان برای او نظیر و همانندی پیدا نمی شود.

آیین ویژه احیا و شب زنده داری در ماه مبارک رمضان در مسجد جامع شهر ایلام با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و روحانی اعزامی از قم برگزار می شود.