شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در این استان در بیشتر نقاط به بالای ۲۵ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر لردگان با دمای ۳۵ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دمای هوای شهرکرد به ۳۱ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی ادامه داد: کوهرنگ خنک ترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی بیان کرد: ورود گرد وغبار در این استان موجب کاهش کیفیت هوا شده است.