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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری

افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در این استان در بیشتر نقاط به بالای ۲۵ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر لردگان با دمای ۳۵ درجه سانتی گراد گرم ترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دمای هوای شهرکرد به ۳۱ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی ادامه داد:  کوهرنگ خنک ترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی بیان کرد: ورود گرد وغبار در این استان موجب کاهش کیفیت هوا شده است.

کد مطلب 4314279

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