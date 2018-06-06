جوی آرام و ترافیکی روان در تمام محورهای مواصلاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام پلیس راهور ناجا، طبق آخرین گزارش های دریافتی تا این لحظه کلیه محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

محورهایی که مسدود هستند هم به شرح زیر اعلام شده‌است:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین )به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین می باشد.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.(تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع می باشد)

۵-استان آذربایجان شرقی(کمربندی آذرشهر به پل غله زار) به علت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهر می باشد.

۶-استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده کیلومتر ۷ الی ۱۸.۵ به علت عملیات راهسازی از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ مسدود گردید و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونل می باشد.

۷-استان گیلان محور پونل –خلخال (محدوده کامل) از ساعت ۱۹:۳۰ روز شنبه مورخ۹۷/۰۲/۲۹ به علت ریزش کوه تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد.