واکنش وزارت خارجه آمریکا به فرمان هسته ای رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست هفتگی با خبرنگاران مدعی شد که ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، این اظهار نظر در واکنش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای فراهم کردن مقدمات غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سو در چارچوب برجام مطرح شده ست.

وی در این نشست خبری در پاسخ به یک خبرنگار تأکید کرد که بر اساس آنچه در اظهارات پیشین «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا در خصوص سیاست واشنگتن درباره ایران مطرح شده تهران ایران باید غنی سازی را متوقف کرده و هرگز دست به بازیابی پلوتونیوم نزد و هیچ قدمی به سوی به دست آوردن سلاح اتمی بر ندارد.

نائورت گفت که واشنگتن این موضوع را از طریق سازمان انرژی اتمی پیگیری می کند. او در عین حال در پاسخ به خبرنگار دیگری که مدعی شده بود برخی گزارش ها حاکی است که ایران تصمیم دارد دوربین های تأسیسات هسته‌ای فُردو را جمع آوری کند گفت: این گزارش را دیدیم اما نمی توانیم آن را تأیید کنیم و در حال بررسی آن هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال این خبرنگار مبنی بر اینکه با خروج آمریکا از برجام آیا واشنگتن با مشکلاتی در دریافت اطلاعات در خصوص اقدامات ایران مواجه شده است، گفت: ما حالا در وضعیت بهتری از قبل هستیم، من فکر می کنم ایالات متحده یک کمپین جهانی برای فشار بر ایران طراحی کرده است و در حال حاضر هیأت هایی از ایالات متحده در مرکز و غرب اروپا در حال گفتگو با شرکای ما در این خصوص هستند.

وی در ادامه گفت: ایالات متحده یک قدرت منحصر به فرد جهانی باقی می ماند و من هیچ نگرانی نسبت به توانایی واشنگتن برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود برای تصمیم گیری، ندارم. نائورت افزود به عنوان قدرت جهانی و یک قدرت اقتصادی جهانی ما اهرم های فشار زیادی علیه ایران داریم، می توانیم ایران را تحریم کنیم و دیگر کشورها تصمیم می گیرند تا با ایران رابطه اقتصادی نداشته باشند.