دردسر هاي جديد سايپا و جيوواني مي

به گزارش خبرنگار"مهر" ، درحالي كه چهار هفته ازحضورجيوواني مي به عنوان سرمربي جديد سايپا مي گذرد ، اما اين مربي هنوز نتوانسته بازيكنان اصلي اش را براي قرار گرفتن درتركيب ثابت اين تيم شناسايي كند. اصلي ترين مشكلي كه دراين چند هفته مانع از هماهنگي كامل مي با بازيكنان شده ، نوع تفكر مربيان قبلي اين تيم براي پياده كردن تاكتيك هاي مورد نظربوده است . در زمان حضورمحمد مايلي كهن او به عده اي ازبازيكنان اعتقاد ويژه داشت و به همين خاطر بيشترازآنها در تركيب اصلي تيمش استفاده مي كرد اما با روي كار آمدن مي اين روند برعكس شد و او به بازيكنان ديگري اعتقاد پيدا كرد .

در اين بين برخي بازيكناني كه درزمان حضورمحمد مايلي كهن درتركيب ثابت سايپا جاي مي گرفتند ، حالا دراكثر بازي هاي اين تيم به عنوان بازيكنان ذخيره وارد ميدان مي شوند و حتي تعدادي از آنها فرصتي يراي حضوردرميدان پيدا نمي كنند . اين درحاليست كه اين عده در تمرينات عملكرد بسيار خوبي دارند اما عنوان مي كنند كه مربيان اين تيم خصوصا جيوواني مي توجه چنداني به آنها نمي كنند.

البته اصلي ترين مشكل در اين زمينه اعتقاد و نياز مربي ايتاليائي به بازيكنان با تجربه است و با نگاهي به روند كاري وي در فصل گذشته مشخص مي شود كه نفرات با تجربه اي چون غلامپور ، جمشيديان ، كوچك زاده ، سلطاني و مومني جزو بهترين بازيكنان وي و جزو اركان سايپا بودند ولي با حضور مايلي كهن در تيم سايپا عذر اين بازيكنان باتجربه خواسته شد و در حال حاضر هم با توجه به قوانين دست و پاگير نقل و انتقالات ، امكان جذب نفرات باتجربه و تاثيرگذار در اين تيم وجود ندارد .

همه اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه سايپا درحال حاضر موقعيت خوبي درجدول رده بندي ندارد و اگر "مي" نتواند مشكلاتش را حل كند و ازتمام داشته هايش استفاده كند ، بدون شك درپايان فصل با مشكلات بيشتري مواجه خواهد شد و اين احتمال وجود دارد كه در صورت كسب نتايج ضعيف در نيم فصل دوم ، موقعيت كاري اش دراين تيم را ازدست بدهد.