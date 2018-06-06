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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

تحولات فلسطین؛

یورش وحشیانه صهیونیست‌ها به اردوگاه «شعفاط»/وقوع درگیری‌های شدید

یورش وحشیانه صهیونیست‌ها به اردوگاه «شعفاط»/وقوع درگیری‌های شدید

نظامیان رژیم صهیونیستی به صورت وحشیانه به اردوگاه «شعفاط» در کرانه باختری یورش برده با فلسطینیان به شدت درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا نظامیان رژیم صهیونیستی در اقدامی وحشیانه به اردوگاه شعفاط در کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله درگیری شدیدی میان صهیونیستها و جوانان فلسطینی درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند مناطقی از کرانه باختری ازجمله رام الله به صحنه درگیری های شدید میان دو طرف تبدیل شده است.

به دنبال این درگیری شماری از شهروندان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیستها زخمی شدند.

کد مطلب 4314305

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