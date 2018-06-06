به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم بعدی لی دنیلز کارگردان یک فیلم بیوگرافیکی درباره بیلی هالیدی، خواننده موسیقی جَز خواهد بود.

دنیلز که به عنوان تهیه‌کننده و کارگردان فیلم «پرِشِس» سال ۲۰۰۹ نامزد دریافت دو جایزه اسکار شده بود، در حال حاضر مشغول مذاکرات نهایی برای نشستن روی صندلی کارگردانی فیلم «بیلی» است. این فیلم از روی فیلمنامه‌ای نوشته سوزان لوری-پارکس نویسنده برنده جایزه پولیتزر ساخته خواهد شد. جو راث و جف کرشنباوم تهیه‌کنندگان این فیلم خواهند بود.

با وجود اینکه هنوز قرارداد نهایی بسته نشده است، گفته می‌شود آندرا دِی خواننده و ترانه‌سرا برای ایفای نقش اصلی فیلم در نظر گرفته شده است. این در حالی است که لاکیث استنفیلد در حال حاضر گزینه اصلی برای بازی کردن نقش اول مرد فیلم است.

اگر پروژه نهایی و مراحل ساخت آن در استودیو قطعی شود، این نخستین باری نخواهد بود که هالیدی که صدایش تا به حال در ده‌ها فیلم مورد استفاده قرار گرفته، روی پرده بزرگ به نمایش گذاشته خواهد شد. نخستین بار فیلم «بانو بلوز را می‌خواند» محصول سال ۱۹۷۲ داستان زندگی او را تعریف کرده بود. در آن فیلم دایانا راس و بیلی دی ویلیامز نقش‌های اصلی را ایفا کردند.

دنیلز خالق و تهیه‌کننده اجرایی سریال موفق «امپراتوری» محصول شبکه فاکس هم hست که به تازگی برای فصل پنجم تمدید شد.

بیلی هالیدی که نام اصلی‌اش النورا فیگان بود در سال ۱۹۱۵ به دنیا آمد و در ۴۴ سالگی چشم از جهان فروبست. با وجود اینکه اعتبار او در زمان زندگی‌اش به خاطر مشکلاتش با مواد مخدر و الکل خدشه‌دار شده بود، امروزه از او به عنوان اجراکننده‌ای افسانه‌ای که تاثیری عمیق و ادامه‌دار روی موسیقی آمریکا دارد یاد می‌شود. او چهار جایزه گرمی دریافت کرده که همگی پس از مرگ وی تحت عنوان «بهترین آلبوم تاریخی» اهدا شده‌اند. هالیدی همچنین در سال ۱۹۷۳ وارد تالار مشاهیر گرمی شد.