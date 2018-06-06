به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس، بیانیه‌ ای صادر و اعلام کرد: روز قدس نشان دهنده صف آرایی حق در مقابل باطل و عدل در برابر ظلم است.

متن بیانیه بدین شرح است؛

«روز قدس روز همبستگی ، وحدت و همدلی ملت های مسلمان با ملت مظلوم فلسطین در برابر توطئه های شوم وخبیث رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است.

روز جهانی قدس به عنوان نماد مخالفت با غارتگری، زورگویی و نسل کشی علیه ملتی مظلوم و مخالفت با قدرت های شیطانی است. روز قدس ثمره نگاه راهبردی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و دیدگاه بلند رهبر معظم انقلاب در گرامی داشت قبله اول مسلمین و پاره تن اسلام است.

در ادامه این بیانیه آمده است: در سال های اخیر دشمنان با ایجاد تفرقه و اختلاف در جبهه اسلام از طریق حمایت از گروهک های تروریستی تکفیری در منطقه تلاش کرده اند تا مساله فلسطین به فراموشی سپرده شود و رژیم صهیونیستی در حاشیه امن قرار گیرد. آمریکا با انتقال سفارت خود به بیت المقدس به کیان اسلام و مسلمانان تعدی و تجاوزی دوباره کرده که این اقدام مذبوحانه با هدف استمرار حیات ننگین رژیم نامشروع اسرائیل و سرکوب ندای حق طلبانه ملت مظلوم فلسطین صورت می گیرد. متاسفانه برخی از سران عرب منطقه با سکوت در برابر اقدام تجاوزکارانه و گستاخانه آمریکا و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی به آرمان و ملت بزرگ فلسطین خیانت کرده اند اما باید بدانند ملت های جهان نظاره گرند و تاریخ به درستی قضاوت خواهد کرد .

امروز با شکست و اضمحلال گروهک های تروریستی در منطقه، رژیم صهیونیستی در انفعال و انزوا قرار گرفته و با جنایات جدید رسواتر از گذشته در سراشیبی سقوط و نابودی است و انشاالله جهانیان بزودی شاهد فروپاشی این رژیم جنایتکار خواهند بود.

یقینا ملت مسلمان ایران اسلامی به عنوان پرچمدار بزرگ این روز عزیز ، امسال نیز فریاد عدالت خواهی و ظلم ستیزی خود را بر سر آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی فرو می آورد و انزجار خود را از تجاوزگری و ظلم آنان اعلام می نماید، بدون تردید وعده الهی در باره نابودی ستمگران که در کلام بشارت آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی"مدظله العالی" متجلی شده تحقق خواهد یافت و به زودی جهانیان شاهدنابودی کامل رژیم صهیونیستی خواهند بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دیدگاه های عمیق و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان"مدظله العالی" که روز قدس را روز آزمایش بزرگ ملت های مسلمان و از جلوه های حقیقی اتحاد انسجام دنیای اسلام دانسته اند، اعلام می دارد کارکنان و خانواده بزرگ، غیور و انقلابی ارتش با شکوه تر از گذشته دست در دست ملت بزرگ و نستوه ایران اسلامی و ملل آزاده و ظلم ستیز جهان در راهپیمایی روز قدس حضور می یابند و نابودی رژیم صهیونیستی را فریاد می زنند».