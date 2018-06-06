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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

در بیانیه ای تاکید شد؛

خانواده انقلابی ارتش باشکوه‌تر از گذشته در روز قدس حضور می‌یابد

خانواده انقلابی ارتش باشکوه‌تر از گذشته در روز قدس حضور می‌یابد

ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای تاکید کرد: خانواده بزرگ و انقلابی ارتش باشکوه‌تر از گذشته در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه فرارسیدن روز جهانی قدس، بیانیه‌ ای صادر و اعلام کرد: روز قدس نشان دهنده صف آرایی حق در مقابل باطل و عدل در برابر ظلم است.

متن بیانیه بدین شرح است؛

«روز قدس روز همبستگی ، وحدت و همدلی ملت های مسلمان با ملت مظلوم فلسطین در برابر توطئه های شوم وخبیث رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار است.

روز جهانی قدس به عنوان نماد مخالفت با غارتگری، زورگویی و نسل کشی علیه ملتی مظلوم و مخالفت با قدرت های شیطانی است. روز قدس ثمره نگاه راهبردی بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و دیدگاه بلند رهبر معظم انقلاب در گرامی داشت قبله اول مسلمین و پاره تن اسلام است.

در ادامه این بیانیه آمده است: در سال های اخیر دشمنان با ایجاد تفرقه و اختلاف در جبهه اسلام از طریق حمایت از گروهک های تروریستی تکفیری در منطقه تلاش کرده اند تا مساله فلسطین به فراموشی سپرده شود و رژیم صهیونیستی در حاشیه امن قرار گیرد. آمریکا با انتقال سفارت خود به بیت المقدس به کیان اسلام و مسلمانان تعدی و تجاوزی دوباره کرده که این اقدام مذبوحانه با هدف استمرار حیات ننگین رژیم نامشروع اسرائیل و سرکوب ندای حق طلبانه ملت مظلوم فلسطین صورت می گیرد. متاسفانه برخی از سران عرب منطقه با سکوت در برابر اقدام تجاوزکارانه و گستاخانه آمریکا و برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی به آرمان و ملت بزرگ فلسطین خیانت کرده اند اما باید بدانند ملت های جهان نظاره گرند و تاریخ به درستی قضاوت خواهد کرد .

امروز با شکست و اضمحلال گروهک های تروریستی در منطقه، رژیم صهیونیستی در انفعال و انزوا قرار گرفته و با جنایات جدید رسواتر از گذشته در سراشیبی سقوط و نابودی است و انشاالله جهانیان بزودی شاهد فروپاشی این رژیم جنایتکار خواهند بود.

یقینا ملت مسلمان ایران اسلامی به عنوان پرچمدار بزرگ این روز عزیز ، امسال نیز فریاد عدالت خواهی و ظلم ستیزی خود را بر سر آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی فرو می آورد و انزجار خود را از تجاوزگری و ظلم آنان اعلام می نماید، بدون تردید وعده الهی در باره نابودی ستمگران که در کلام بشارت آمیز رهبر معظم انقلاب اسلامی"مدظله العالی" متجلی شده تحقق خواهد یافت و به زودی جهانیان شاهدنابودی کامل رژیم صهیونیستی خواهند بود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دیدگاه های عمیق و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان"مدظله العالی" که روز قدس را روز آزمایش بزرگ ملت های مسلمان و از جلوه های حقیقی اتحاد انسجام دنیای اسلام دانسته اند، اعلام می دارد کارکنان و خانواده بزرگ، غیور و انقلابی ارتش با شکوه تر از گذشته دست در دست ملت بزرگ و نستوه ایران اسلامی و ملل آزاده و ظلم ستیز جهان در راهپیمایی روز قدس حضور می یابند و نابودی رژیم صهیونیستی را فریاد می زنند».

کد مطلب 4314309

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