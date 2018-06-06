ابراز امیدواری پوتین نسبت به نتایج دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در واکنش دیدار قریب الوقوع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی گفت امیدوار است که این دیدار نتایج مثبتی داشته باشد.

وی ضمن تمجید از دونالد ترامپ گفت تصمیم او برای دیدار با رهبر کره شمالی جسورانه و عاقلانه است، وی در دیدار با رسانه های چینی گفت: امیدوارم این تصمیم عاقلانه و جسورانه رئیس جمهور آمریکا در دیدار مستقیم با رهبر کره شمالی نتایج مثبت و سازنده ای به همراه داشته باشد.

بعد از اینکه یک بار قرار ملاقات ترامپ با کیم جونگ اون به هم خورده بود، حالا قرار است رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در 12 ژوئن در سنگاپور دیدار کند.

پوتین در بخش دیگری از اظهارات اش در واکنش به گسترش تحریم های آمریکایی علیه روسیه گفت: هیچ تحریمی نمی تواند روسیه را وادار کند تا از حاکمیت حود دست بردارد و تأکید کرد که وجود چنین اقداماتی نه روسیه را متعجب می کند و این کشور را نمی ترساند و مسکو را وادار نمی کند تا از استقلال و حاکمیت خود دست بردارد.