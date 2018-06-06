به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی صنایع بورسی از نظر ارزش بازار در دومین ماه از بهار نشان می دهد که گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن ۲۷ شرکت و ارزش بازار ۷۸۸ هزار میلیارد ریالی در رتبه اول قرار دارد، فلزات اساسی با ۵۵۶ هزار میلیارد ریال و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ۳۴۹ هزار میلیارد ریال رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این گزارش، در ۲ ماهه سال جاری، تعداد ۵۷۵ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۵۸۶۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که با ۴۵۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ مواجه شده است.

جزییات دیگر این آمار نشان می دهد که نسبت (P/E) بازار در اردیبهشت ماه برابر با ۶.۱۵ مرتبه بوده و این در حالی است که ۴۸ شرکت دارای پیش بینی سود صفر یا منفی بوده اند که در محاسبات لحاظ نشده اند.

همچنین در اردیبهشت ماه ۹۷ به دلیل عدم الزام ارایه پیش بینی سود شرکت های واقع در صنعت سرمایه گذاری ها، ۱۷ شرکت فعال در این گروه در گزارش (P/E) لحاظ نشده و بنابراین، نسبت قیمت به عایدی (P/E) محاسبه شده بر مبنای ارزش بازار ۲۷۸ شرکت معادل ۳۵۰۷۰۸۱ میلیارد ریال و سود پیش بینی شده بیش از ۵۷۰۳۳۶ میلیارد ریال است.

آمار معاملات الکترونیکی

از سویی دیگر، طی ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۷، تعداد ۱۸.۹۴۴ میلیون سهم به ارزش ۳۲.۲۹۷ میلیارد ریال از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده که ۲۸.۱۹ درصد از کل معاملات را شامل می شود.

لازم به ذکر است در بازار اوراق بدهی در اردیبهشت ماه، تعداد ۱۸ میلیون برگه به ۱۷۵۱۶ میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفته است.

تالار های منطقه ای

این گزارش می افزاید: تا پایان دومین ماه از سال جاری، بیشترین ارزش معاملات را بین تالار های منطقه ای به ترتیب تالار منطقه ای کیش با مبادله ۳۱۶۶۴ میلیارد ریال، تالار منطقه ای اصفهان با مبادله ۱۷۷۲ میلیارد ریال، تالار منطقه ای مشهد با مبادله ۱۱۵۸ میلیارد ریال، تالار منطقه ای کرج با مبادله ۱۱۱۵ میلیارد ریال و تالار منطقه ای زنجان با مبادله ۱۰۸۵ میلیارد ریال به نام خود ثبت کردند.