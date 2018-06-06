به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی، در نشست شورای عالی اخلاق پزشکی، با اشاره به فعالیت های شورای عالی اخلاق، خاطرنشان کرد: مساله اخلاق حرفه ای موضوعی جامع است که باید در تمامی حوزه های نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد.

نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی افزود: باتوجه به وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت، در حوزه های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش نظام سلامت، سعی شده تا با برنامه ریزی، بحث اخلاق در تمامی این حوزه ها مدنظر قرار گیرد.

وی از تدوین کدهای اخلاق در پژوهش حدود ۲۰ سال پیش سخن گفت و اظهار داشت: در طی این ۲۰ سال کمیته اخلاق در پژوهش در دانشگاهها تشکیل شده و شبکه خوبی به وجود آورده که در سطح منطقه این شبکه منحصر به فرد است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل کمیته ملی اخلاق در آموزش، گفت: این کمیته از حدود یک سال پیش در حوزه معاونت آموزشی تشکیل شده و باتوجه به بسته توسعه اخلاق حرفه ای که در دست اجرا است، این کمیته مسئولیت نظارت بر اجرای این بسته را با همکاری حوزه های مربوطه در معاونت آموزشی برعهده دارد.



وی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل اخلاقی در حوزه های ارائه خدمات، گفت: حوزه های بهداشت و درمان مستقیما با مردم مرتبط هستند و لازم است برنامه ریزی اخلاقی در این حوزه ها به صورت منسجم صورت گیرد، لذا برنامه ریزی شده تا کمیته اخلاق در بحث ارائه خدمات نیز در حوزه معاونت درمان و با مشارکت معاونت بهداشت تشکیل شود تا بتواند مباحث اخلاقی در این حوزه ها را رصد کند.

نهادینه سازی اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان نظام سلامت



معاون آموزشی وزارت بهداشت نهادینه سازی اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان نظام سلامت را یکی از اولویت های وزارت بهداشت در حوزه اخلاق ذکر کرد و گفت: رسیدن به این هدف و سایر اهداف در حوزه توسعه اخلاق حرفه ای نیازمند ابزارهایی است که باید با همکاری تمامی حوزه های وزارت بهداشت فراهم شود.



نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی با بیان اینکه تربیت نیروهای اخلاق مدار در نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: پژوهش در زمینه اخلاق پزشکی نیز موضوعی است که از اهمیت بالایی برخودار است و باتوجه به چالش های خاص اخلاقی در حوزه هایی نظیر سلول های بنیادی و بیماری های خاص، لازم است برای تربیت محقق در زمینه اخلاق پزشکی متناسب با نیازهای کشور برنامه ریزی شود.



وی با تاکید بر ضرورت فعالیت در مجامع و نشریات بین المللی در حوزه اخلاق پزشکی، بیان داشت: حتی برای توسعه اخلاق در محیط های بالینی می توان با دوره هایی مانند فلوشیپ متخصصین حوزه های مختلف را در زمینه اخلاق نیز توانمند کرد.

لاریجانی به برنامه های کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه های زیادی در این کمیته پیگیری می شود که ساماندهی گروه های اخلاق پزشکی در دانشگاهها، تدوین درسنامه های اخلاق پزشکی، طراحی تم طولی در مقاطع تحصیلی مختلف و برنامه هایی نظیر راندهای اخلاق پزشکی در بیمارستان های آموزشی را شامل می شود.

برگزاری ۴۰ کمیته اخلاق در آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

در ادامه دکتر پونه سالاری، دبیر کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی با ارائه گزارش روند راه اندازی کمیته اخلاق پزشکی از مجموع بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، گفت: تاکنون ۴۰ کمیته اخلاق در آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل شده و با برگزاری نشست مدرسین اخلاق پزشکی سعی شد دانشگاهها تجارب موفق خود را ارائه کنند.

وی درخصوص برنامه ریزی برای تشکیل پورتال کمیته ملی اخلاق در آموزش علوم پزشکی گفت: پس از راه اندازی این پورتال دانشگاهها می توانند تمامی اطلاعات مربوط به گروه های اخلاق خود را در این سامانه ثبت کنند، همچنین برنامه هایی برای توانمندسازی نیروهای دانشگاهی در حوزه اخلاق پزشکی طراحی شده که با همکاری دانشگاهها اجرایی می شود.

سامانه اخلاق در پژوهش فعال است

براساس این گزارش، دکتر احسان شمسی، دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش نیز در این نشست، گزارشی از روند شکل گیری این کمیته طی ۲۰ سال گذشته ارائه کرد و گفت: شبکه منسجمی از کمیته های اخلاق در پژوهش در کشور شکل گرفته و کمیته های اخلاق در پژوهش اعتباربخشی شده که این اقدامی منحصر به فرد در دنیا است.

شمسی با بیان اینکه سامانه اخلاق در پژوهش فعال است و دانشگاهها اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری می کنند، گفت: ساز و کارهایی نیز برای برخورد با تخلف های اخلاقی در حوزه پژوهش دیده شده که با همکاری کمیته های اخلاق در دانشگاهها اجرایی می شود.

حفظ حقوق بیمار از مزایای تشکیل کمیته ملی اخلاق است

در این نشست همچنین دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز با اشاره به اقداماتی که برای تشکیل کمیته ملی اخلاق در ارائه خدمات صورت گرفته است، گفت: هدف این است که ضمن ایجاد تسهیلاتی در حوزه سلامت حقوق بیماران نیز حفظ شود.

ضرورت طراحی اقداماتی در جهت اجرای اخلاق در بستر ارائه خدمت به مردم

همچنین؛ دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت در این نشست با ابراز خرسندی از برگزاری نشست های شورای عالی اخلاق پزشکی تاکید کرد: باید اقداماتی طراحی شود تا مباحث اخلاقی در بستر ارائه خدمات به مردم کمک بیشتری کند.