ابراهیم اسفندیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحقیقات بر روی گل سرخ و اثر آن بر پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر از سال ۸۲ در قالب یک پروژه تحقیقاتی و به صورت یک پایان نامه دکترای PHD آغاز شد.

وی با بیان اینکه این پروژه چهار سال به طول انجامید و نتایج آن بر درمان بیماری آلزایمر بسیار موفقیت آمیز بود، افزود: در فاز اول تحقیقات موش صحرایی را با تزریق یک دارو به مرحله زوال عقل رساندیم به طوری که در تست رفتاری این آسیب سلول های مغزی مشخص شد و سپس به مدت شش هفته عصاره گل محمدی از کاشان را به موش صحرایی به صورت خوراکی دادیم و شاهد رفتار هوشمندانه شدیم.

عضو هیئت علمی علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اجرای فاز انسانی آن پس از موفقیت فاز حیوانی آن گفت: با کمک یک گروه روانپزشک تحقیقات را روی ۴۰ بیمار آلزایمری که در مرحله ابتدایی بیماری بودند و بیمارانی که جدید الابتلا بودند و تاکنون هیچ داروی شیمیایی را دریافت نکرده بودند اجرایی کردیم و آنها را به دو گروه ۲۰ نفره در قالب گروه آزمایش و کنترل تقسیم بندی کردیم.

وی بیان داشت: به گروه آزمایش علاوه بر داروی شیمیایی شناخته شده، عصاره گل سرخ هم داده شد و در گروه کنترل علاوه بر داروی شیمیایی متعارف یک داروی کاذب شبیه آن داروی شیمیایی می دادیم.

اسفندیاری با بیان اینکه تمام بیماران از ۵۵ سال به بالا بودند، بیان داشت: بعد از سه ماه بررسی و گرفتن تست های رفتاری از این بیماران شاهد درمان و بهبود حال آنها بودیم.

درمان آلزایمر با مصرف مادام العمر دارو امکانپذیر است

وی اعلام کرد: درمان و بهبودی بیماران در حالی است که کپسول گل سرخ را مصرف می کنند و به محض قطع آن دوباره همان علائم آلزایمر بر آنها ظاهر می شود و باید یک بیمار آلزایمری تا پایان عمر کپسول گل سرخ را استفاده کند.

عضو هیئت علمی علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه کپسول گل سرخ به زودی در بازار عرضه می‌شود اما در حال حاضر استفاده از پودر گل سرخ هم برای بیماران توصیه می شود، گفت: مصرف گل سرخ و گذاشتن آن بر سر سفره از سوی تمامی افراد توصیه می شود چون اثر پیشگیری از آلزایمر دارد.

وی با بیان اینکه تعدادی از همکاران در یکی تا دو سال اخیر سعی کردند در پی مصاحبه های مختلف اعلام کنند که آلزایمر هیچ روش درمانی ندارد و هیچ دارویی برای درمان این بیماران نیست و نباید گول تبلیغات سودجویانه را خورد، افزود: این گفته ها در حالی است که تمام مراحل تحقیقاتی روی گل سرخ صورت گرفته و نتایج آن به شکل علمی موجود است و به زودی مجوز تولید کپسول گل سرخ داده می شود و می توان به تولید انبوه رساند.

فراموشی در جوانان ناشی از استرس و افسردگی است

اسفندیاری در خصوص علائم آلزایمر نیز گفت: افراد ۵۰ سال به بالا در صورتی که مشاهده کردند مثلا اسم دوستان خود را با یک مکث یا بعد از یک ساعت به یاد آوردند، یا یک شماره تلفن یا آدرسی که به خوبی حفظ بوده را با تاخیر به یاد بیاورند و در واقع در یادآوری آنچه تا قبل از این به راحتی به خاطر می آوردند اکنون بامشکل مواجه شده اند، دچار علائم آلزایمر شده اند.

وی با اشاره به اینکه اگر چه این علائم در افراد جوان هم مشاهده شود مثلا در افراد حدود ۲۰ تا ۳۰ ساله یا از ۳۰ تا ۴۰ ساله بروز این علائم بیشتر به خاطر استرس و افسردگی است که یادآوری یکسری مطالب را دچار مشکل می‌کند، ادامه داد: اما اگر از سن ۴۰ سال به بالا دچار این علائم شدیم به سمت بیماری آلزایمر پیش می رویم که با مصرف گل سرخ می توان از آن پیشگیری کرد.

عضو هیئت علمی علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: مصرف زیاد گل سرخ هیچ عارضه ای به غیر از اسهال ندارد که می توان علاوه بر قرار دادن گل سرخ بر سر سفره، سنجد هم کنار آن گذاشت.