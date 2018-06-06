خبر «خیلی خوب» سرمربی تیم ملی مصر درباره محمد صلاح

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلاح ستاره تیم ملی فوتبال مصر در دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا و بعد از برخورد با سرخیو راموس دچار مصدومیت شد و حضور او را در جام جهانی با ابهام مواجه کرد.

هکتور کوپر سرمربی تیم ملی فوتبال مصر در این ارتباط اعلام کرد که صلاح به بازی اول تیم ملی این کشور مقابل اروگوئه در جام جهانی می رسد.

کوپر با بیان اینکه تیمش به یک بازیکن متکی نیست، گفت: صلاح بازیکن مهمی است ولی اگر او به موقع آماده نشود، ما با یک بازیکن دیگر کار خواهیم کرد. این فوتبال است و ممکن است چنین اتفاقی برای هر بازیکنی رخ بدهد.

سرمربی تیم ملی فوتبال مصر افزود: صلاح در مرحله ریکاوری است نه فقط برای شانه اش. ما نیاز داریم که حرکت صلاح و سطح آمادگی اش را نیز بهبود ببخشیم زیرا مصدومیتش باعث شد تا از تمریناتی که برای بازیکنان دیگر در نظر می گیریم، صرفنظر کنیم.

کوپر در پایان تاکید کرد: اما از پزشک تیم خبر خیلی خوبی دارم. ما امیدواریم که صلاح قبل از بازی با اروگوئه (اولین دیدار مصر در جام جهانی) با ما باشد. ما خوشبینیم و منتظر صلاح هستیم.