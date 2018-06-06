به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، وزارت خارجه سوریه در محکومیت جنایت های ائتلاف آمریکایی در سوریه نامه هایی را به دبیرکل شورای امنیت و رئیس سازمان ملل ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: واشنگتن از داعش در سوریه به صورت مستقیم حمایت به عمل می آورد.

دمشق اعلام کرد که ائتلاف آمریکایی دوشنبه منازل افراد غیرنظامی در روستای «جزاع»، یکشنبه روستای «حسن العلی» و شنبه روستای «ذیب جزاع» در استان الحسکه را بمباران کرد و در همین برهه روستاهای «الدحور، الدشیشه و تل الشایر» در ریف الشدادی نیز بمباران شد که در پی آن ۲۲ غیر نظامی کشته شدند.

به گفته دمشق علت این حملات این بود که ساکنان مناطق مذکور نمی‌پذیرند که به شبه نظامیان تجزیه طلب تحت حمایت آمریکا بپیوندند؛ شبه نظامیانی که آمریکا در تلاش است روابط بین آنها و تروریستهای داعش را سازماندهی کند و در راستای بازسازی ساختار آن فعالیت و از برخی از آنان در حمله به مواضع ارتش سوریه استفاده می کند تا بتواند این امکان را برای آنان فراهم کند که مجددا بر مناطقی مسلط شوند که ارتش سوریه و همپیمانانش از لوث تروریسم پاک کرده اند.

وزارت خارجه سوریه با بیان اینکه این ائتلاف جنایتکار مستقیما از داعش در برابر ارتش سوریه حمایت میکند، تأکید کرد که این مسئله را در ۲۴ می ۲۰۱۸ (۳ خرداد ماه جاری) در منطقه حد فاصل «بوکمال و حمیمه» در ریف دیرالزور دیدیم که درست ۲۴ ساعت پس از دفاع حملات داعش توسط ارتش سوریه، جنگنده های آمریکایی مواضع نیروهای سوری را در این منطقه هدف قرار دادند.

خبرگزاری سانا به نقل از وزارت خارجه سوریه گزارش داد که هدف از تداوم این جنایات جنگی علیه ملت سوریه و ادامه حمایت این ائتلاف از تروریستها و شبه نظامیان تجزیه طلب برای برای تحقق اهداف پست سیاسی این است که این ائتلاف و رهبر آن در پی نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و طولانی کردن بحران این کشور هستند.