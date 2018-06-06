گنج زاده و پورشیب در انتظار ورود به لیست برندگان بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون جهانی کاراته سه روز پیش از آغاز این رقابتها، در گزارشی که روابط عمومی فدراسیون کاراته کشورمان آن را منتشر کرده است، به ۹ کاراته کایی اشاره داشته که در چهار مرحله قبلی به بیش از یک نشان طلا دست یافتند.

لیگ جهانی در حالی وارد پنجمین مرحله خود در سال ۲۰۱۸ می شود که در چهارمرحله قبلی که در پاریس فرانسه، دبی امارات، روتردام هلند و رباط مراکش برگزار شد، ۹ کاراته کا توانستند بیش از یک طلا کسب کنند، ضمن اینکه ۱۹ کشور موفق شدند قهرمانان خود را روی سکوی اول ببینند.

ژاپن که به عنوان قدرت سنتی این رشته در هر چهار مرحله لیگ جهانی حضور داشته، با ۱۱ طلا بیشترین سهم را از نشان های زرین توزیع شده داشت. ترکیه و فرانسه نیز در مراحل چهارگانه قبلی این رقابتها به ترتیب ۹ و ۸ طلا بدست آوردند. ملی پوشان کشورمان نیز از دو حضور خود در پاریس و روتردام به دو طلا دست یافتند. اسپانیا، ایتالیا، قزاقستان، هنگ کنگ، مالزی، چین، دانمارک، آلمان، مصر، آذربایجان، چین تایپه، مراکش، برزیل، ازبکستان و کویت (تحت نامWKF) دیگر کشورهایی بودند که موفق به کسب مدال طلا از لیگ جهانی کاراته وان در سال ۲۰۱۸ شدند.

در بخش بانوان «ساندرو سانچز» کاتاروی کهنه کار و شناخته شده اسپانیا پس از اینکه در اولین مرحله در پاریس کارش را با برنز آغاز کرد، در دبی و روتردام بانوی طلایی نام گرفت و در رباط بر سکوی دوم ایستاد تا یکی از معدود قهرمانانی باشد که در چهار مرحله لیگ جهانی چهار مدال اندوخته باشد.

«آیومی» و «میاهارا» کاراته کاهای اوزان ۶۸+و ۵۰- کیلو گرم ژاپن نیز با دو طلا جزو کارنامه دارهای لیگ جهانی هستند. «آیومی» در دبی و روتردام بر سکوی اول ایستاد و ـ«میاهارا» در رباط و پاریس نشان طلا را از آن خود کرد.

«ژایو یان» کاراته کای ۲۳ ساله و بلندقامت چینی نیز با طلایی که در پاریس و دبی گرفت و مدال نقره رباط تا بدینجای کارحضور درخشانی در لیگ های جهانی داشت.«الیزا آژیر» در وزن ۶۸- کیلو گرم از فرانسه در پاریس و دبی بهتر از بقیه کار کرد و طلا گرفت.

حمیده عباسعلی، کاراته کای سنگین وزن تیم ملی بانوان اگرچه در سال ۲۰۱۸ موفق به کسب نشان طلا نشده، اما با نشان برنز لیگ جهانی دبی و نقره لیگ جهانی روتردام جزو مدال آورترین ها بود.



اما در بخش مردان، «رافائل آقایف» کاپیتان دیرپای جمهوری آذربایجان باوجود عبور از مرز جوانی همچنان یکه تازی می کند. وی در پاریس نقره گرفت، در دبی و رباط به نشان طلا دست یافت و در روتردام به برنز بسنده کرد تا همانند «ساندرو سانچز» اسپانیایی در بخش بانوان، تنها کاراته کا چهار مداله بخش مردان باشد.

«آرای سمدان»، پدیده ۲۰ ساله ترکیه در وزن ۶۰- کیلو گرم، اول در دبی طلا گرفت و بعد در روتردام این مدال را تکرار کرد.«کن نیشمورا» کاراته کای ۲۳ ساله ژاپن در وزن ۷۵- کیلو گرم نیز تا اینجا حضور موفقی در تاتامی لیگ جهانی داشته است. «کن» در پاریس و روتردام نشان دو نشان طلا ضرب کرد.



«احمد المساری»، جوان اول این روزهای کاراته مصر دیگر چهره موفق لیگ جهانی در سال ۲۰۱۸ است. «المساری» پس از اینکه در پاریس مقابل ذبیح الله پورشیب، کاپیتان تیم ملی کشورمان شکست خورد و نقره گرفت، سه هفته بعد در دبی بر سکوی اول وزن ۸۴- کیلو گرم قرار گرفت و در رباط هم نشان طلا را بر سینه زد.

حال باید دید در تاتامی استانبول چه کاراته کاهایی می توانند به جمع دو طلایی های لیگ جهانی اضافه شوند. ذبیح الله پورشیب و سجاد گنج زاده دو نماینده ۸۴- و ۸۴+ کیلو گرم با طلایی که در لیگ جهانی پاریس گرفتند، این فرصت را در استانبول دارند تا خود را در لیست «برندگان بزرگ» (گرند وینر) فدراسیون جهانی وارد کنند.



سال گذشته و در پایان مراحل هفتگانه لیگ جهانی کاراته وان، سجاد گنج زاده در ردیف ۱۰ گرند وینر سال قرار گرفت و جایزه ویژه اش را از فدراسیون جهانی کاراته دریافت کرد.

تیم ملی ایران امروز برای حضور در این رقابتها راهی استانبول شد.