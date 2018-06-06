بررسی راهپیمایی روز قدس در «۳۶۰ درجه»

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، این قسمت از برنامه «۳۶۰ درجه» ضمن مروری بر نقش محوری انقلاب اسلامی ایران در شکل‌گیری راهپیمایی‌های روز قدس در جهان، نگاهی متفاوت به ترس اسراییل از این‌چنین راهپیمایی‌های صلح‌طبانه مانند روز قدس و راهپیمایی بازگشت دارد و اقدامات اخیر این رژیم را زیر ذره‌بین می‌برد.

«۳۶۰ درجه»، مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژه‌های مهم جامعه در طول یک هفته تهیه و تولید می‌شود. به روز و به لحظه بودن موضوعات از ویژگی‌های اصلی این برنامه تلویزیونی است.

«۳۶۰ درجه» با تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمت‌اللهی، جمعه هر هفته ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.