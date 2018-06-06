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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

محمد علی الحوثی:

حملات سعودی به غرب یمن با پشتیبانی آمریکا و صهیونیسم انجام می‌شود

حملات سعودی به غرب یمن با پشتیبانی آمریکا و صهیونیسم انجام می‌شود

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن اعلام کرد که حملات نیروهای سعودی به سواحل غربی یمن با کمک آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن اعلام کرد که حملات نظامیان رژیم سعودی به سواحل غربی یمن و الحدیده با پشتیبانی و حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام گرفته است.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن چند روز پیش نیز به کسانی که برای حمله به خط ساحلی «الحدیده» وسوسه می‌شوند، هشدار داد و گفت که این منطقه گورستان متجاوزان خواهد شد.

او در صفحه‌ «توئیتر» خود خطاب به متجاوزان نوشته بود، همانگونه که در حمله به «حیس»، «الخوخة»، «نهم»، «خالد» و کلیه جبهه‌هایی که تلاش کردید در آنها پیشروی کنید، شکست خوردید،  پیشروی در خط ساحلی [الحدیدة] نیز به اذن الهی برای کلیه متجاوزان و مزدوران یک مقبره و گور جمعی به همراه خواهد داشت.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در ادامه شبه‌نظامیانی را که از سوی عربستان و امارات برای حمله مجدد به الحدیده وسوسه می‌شوند، نصیحت کرد تا این حمله را تجربه نکنند.

شبه نظامیان ائتلاف سعودی و امارات از یک ماه پیش عملیاتی را با هدف اشغال بندر الحدیده که تنها راه تنفس و ارتباط نیروهای مقاومت یمن با بیرون است، آغاز کرده‌اند و توانستند از جنوب استان الحدیده و در امتداد ساحل و با پوشش هوایی پیشروی‌هایی داشته باشند.

بندر حدیده در غرب یمن اصلی ترین مسیر ارسال کمک های بشردوستانه به یمن است. سازمان ملل متحد از تاثیر احتمالی درگیری نظامی در این بندر درباره ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم جنگ‌زده یمن ابراز نگرانی کرده است، زیرا حدود ۷۰ درصد کمک های بشردوستانه ارسالی به یمن از بندر حدیده عبور می کند.

کد مطلب 4314346

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