به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می‎رسید مارک آندره تراشتگن، دروازه‌‏بان تیم فوتبال بارسلونا قرار است در جام جهانی دروازه‎بان شماره یک تیم ملی آلمان باشد، هرچند مانوئل نویر درست به موقع مصدومیت را پشت سر گذاشت و این جایگاه را از آن خودش کرد تا تراشتگن شدیدا ناامید شود.

روز دوشنبه یوآخیم لوو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان اعلام کرد نویر دروازه‎بان اصلی و شماره یک تیمش در رقابت‎های جام جهانی روسیه خواهد بود، حتی با وجود این که از ماه سپتامبر یک دقیقه هم در بازی‎های رسمی حضور نداشته است، یعنی از زمانی که پایش را جراحی کرد.

از طرفی تراشتگن در بارسلونا خوش درخشید و دو فصل فوق‎العاده را گذراند، اما این درخشش برای حضور در تیم ملی فوتبال آلمان کافی نبود. دروازه‌‏بان تیم فوتبال بارسلونا در گفتگو با خبرنگاران در این باره گفت: سعی می‎کنم به ماوئل نویر کمک کنم. وقتی تمام فصل را بازی کردی و همیشه در بالاترین سطح بودی سخت و ناامیدکننده است که در جایگاه من باشی.