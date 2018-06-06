به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر میرسید مارک آندره تراشتگن، دروازهبان تیم فوتبال بارسلونا قرار است در جام جهانی دروازهبان شماره یک تیم ملی آلمان باشد، هرچند مانوئل نویر درست به موقع مصدومیت را پشت سر گذاشت و این جایگاه را از آن خودش کرد تا تراشتگن شدیدا ناامید شود.
روز دوشنبه یوآخیم لوو، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان اعلام کرد نویر دروازهبان اصلی و شماره یک تیمش در رقابتهای جام جهانی روسیه خواهد بود، حتی با وجود این که از ماه سپتامبر یک دقیقه هم در بازیهای رسمی حضور نداشته است، یعنی از زمانی که پایش را جراحی کرد.
از طرفی تراشتگن در بارسلونا خوش درخشید و دو فصل فوقالعاده را گذراند، اما این درخشش برای حضور در تیم ملی فوتبال آلمان کافی نبود. دروازهبان تیم فوتبال بارسلونا در گفتگو با خبرنگاران در این باره گفت: سعی میکنم به ماوئل نویر کمک کنم. وقتی تمام فصل را بازی کردی و همیشه در بالاترین سطح بودی سخت و ناامیدکننده است که در جایگاه من باشی.
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