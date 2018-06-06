جزئیات محدودیت های ترافیکی/ کاهش ۱۶ درصدی تردد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور، طبق اطلاعات دوربینهای نظارت تصویری و سامانه هوشمند تردد شمار برخط، در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به روال عادی جریان دارد.
کل تردد ثبتشده در شبانهروز گذشته بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۰ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۱۵.۹ درصد کاهش نشان میدهد، در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راهها ۱۲.۳ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفت؛ هموطنان با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
پرترددترین جادههای کشور
آزادراه تهران-کرج، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه کرج-تهران، آزادراه قزوین-کرج، محور تهران-پاکدشت و پاکدشت-تهران، آزادراه تهران-قم، آزادراه قم-تهران، آزادراه زنجان-قزوین، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشتهاند.
محدودیت ترافیکی جادههای منتهی به شمال تا روز شنبه ۱۹ خرداد
تردد موتورسیکلت تا ساعت ۶ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ در محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است؛ تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از کرج به سمت مرزنآباد ممنوع است. با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ۲ بامداد روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از مرزنآباد به سمت کرج بهصورت یکطرفه خواهد بود.
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از رودهن به سمت آمل ممنوع است؛ با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ۲ بامداد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء ) بهصورت یکطرفه خواهد بود.
محدودیت ترافیکی وسایل نقلیه سنگین غیر از حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی
در محور کندوان تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از کرج به چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.
در محور هراز تردد تریلرها کماکان ممنوع است همچنین تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملینمواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری و همچنین از ساعت ۶ صبح روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ ممنوع است.
تردد تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ لی ۲۲ روزهای دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری و از ساعت ۸ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ الی ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ از محور فیروزکوه ممنوع است.
در محور قدیم رشت – قزوین و بالعکس تردد تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای دوشنبه و جمعه هفته جاری ممنوع است.
در محور آستارا – اردبیل و بالعکس تردد تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای دوشنبه و جمعه هفته جاری ممنوع است.
در محور سلفچگان – قم باند رفت به سمت قم تردد تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ ممنوع است و مسیر جایگزین آن آزادراه تهران – ساوه است.
در محورهای مشهد – قوچان – شیروان - بجنورد – آشخانه - جنگل گلستان و بالعکس تردد تریلرها و کامیونها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۴ الی ۲۲ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۳ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۲ روز جمعه مورخ ۹۷/۰۳/۱۸ ممنوع است.
ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیکی راه
محور رامیان -اولنگ-شاهرود واقع در استانهای گلستان و سمنان به دلیل نبود ایمنی کافی، فعلاً مسدود است.
محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استانهای البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.
محور عجب شیر-آذرشهر (محدوده پل گله زار)، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۱۶ اسفند ۹۶ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.
محدودیت ترافیکی راهها
محور کرج - چالوس به دلیل اجرای عملیات کارگاه جادهای (تونلهای امیرکبیر و کندوان) از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۸ خرداد ۹۷ و همچنین از مورخ ۱۹ خرداد لغایت ۲۲ خرداد ۹۷ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه از ساعت ۲۱ در حوزه استان مازندران (در مقطع مرزنآباد) و از ساعت ۲۲:۳۰ در حوزه استان البرز (در مقطع میدان امیرکبیر کرج) تا ساعت ۵ بامداد روز بعد مسدود است و تردد از محورهای فیروزکوه و هراز انجام میشود.
محور خلخال-اسالم، واقع در استان اردبیل، از مورخ ۱۰ اردیبهشت تا ۳۱ تیر ۹۷، بهصورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۷ الی ۵۰۰+۱۸، در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور خلخال - پونل انجام میشود.
آزادراه تهران-قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷ و همچنین روزهای سهشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۳۷ تا ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
در محور کرج-چالوس، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه تا سهشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
آزادراه تهران-قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۹ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ۹۷، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷ و روزهای سهشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بهدلیل اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
آزادراه تهران-کرج از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ هر هفته، غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بهدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی دررفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
در آزادراه قم - تهران، واقع در استان قم، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بهدلیل اجرای عملیات حمل و نصب حفاظ مفصلی، کیلومتر ۱۵ الی ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
محور آزادراه تهران-کرج-قزوین از مورخ ۵ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ هر هفته غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات حفاظهای صلب مفصلی، کیلومتر ۵۰۰+۱۶ (تیر۲۸۰) تا ۲۴ (تیر ۴۰۰) تردد همزمان با اجرای عملیات و با رعایت جوانب ایمنی انجام میشود.
مسافران میتوانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راهها و خلاصه آخرین وضعیت جادهها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شمارههای ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.
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