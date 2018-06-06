به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی بسکتبال سه نفره از روز شنبه به میزبانی فیلیپین آغاز میشود.
برای حضور در این رقابتها، تیم سه نفره بانوان ایران بامداد امروز عازم دوبی شد تا از آنجا راهی محل برگزاری این رقابتها در فیلیپین شود.
مژگان خدادادی، سعیده علی، کیمیا یزدیان طهرانی و معصومه اسماعیلزاده ترکیب تیم بسکتبال سه نفره ایران را در مسابقات جامجهانی تشکیل میدهند. نیکا بیکلیکلی هدایت این تیم را برعهده دارد.
تیم بسکتبال سه نفره ایران در جریان رقابتهای جامجهانی با تیمهای روسیه، آندورا، آمریکا و اوگاندا دیدار میکند.
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