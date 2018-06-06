اردبیل در سالروز شهادت حضرت علی(ع) غرق در ماتم و عزا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت علی(ع) پیش از ظهر چهارشنبه با حضور گسترده عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در جای جای استان اردبیل برگزار شد.

اردبیل به عنوان پایتخت حسینیت همچون سال های گذشته شاهد عزاداری سنتی در سالروز شهادت امیرالمومنین علی (ع) بود و مردم این استان با حضور توام با شور و شعور و برپایی دسته های زنجیرزنی و سینه زنی در خیابان ها و اماکن دینی و مذهبی به سوگ نشستند.

این آئین ها در تمام مساجد، امامزاده ها، حسینیه ها و تکایا و... برگزار و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت در شهادت امام اول شیعیان اشک ماتم ریختند.

در برخی از مناطق استان اردبیل نیز مراسماتی به صورت شبیه خوانی و تعزیه با حضور گسترده مردم برگزار شد.

برگزاری مراسم روضه خوانی، پخش نذری در قالب آش، شعله زرد و شربت و چای، پهن کردن سفره های افطاری، اطعام فقرا و نیازمندان و... از جمله آئین هایی است که تا نیمه شب امشب در جای جای استان اردبیل ادامه خواهد داشت.

گفتنی است همزمان با شب شهادت امام علی (ع) مردم این استان شب گذشته مراسم احیا را با توسل به درگاه احدیت، قرائت دعای جوشن کبیر و سردادن نوای العفو و طلب بخشش برگزار کردند.