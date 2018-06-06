طرح سؤال از وزیر اقتصاد در خصوص مشکلات شرکت گروه ملی

همایون یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از وزیر اقتصاد در خصوص مشکلات پرسنل گروه ملی، بدهی و مطالبات آنها به علاوه مسائل دیگر از جمله عدم شفافیت در خصوصی سازی شرکت، بازگرداندن آن به زیرمجموعه بانک ملی، مشکلات تیم استقلال خوزستان و عدم وجود سرمایه در گردش کافی طرح سؤال کردم که وی موظف است ظرف دو هفته در مجلس حاضر و جوابگو باشد.

وی افزود: برای حل مشکلات کارگری و کارکنان این شرکت نیز با وزیر رفاه مذاکراتی صورت گرفت که البته با توجه به پیگیری های صورت گرفته در گذشته، بخشی از مطالبات واریز شد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به اینکه در همه مشکلات گروه ملی پیگیر موضوع هستیم، تصریح کرد: به نظر می رسد یکی از علت این مشکلات گروه ملی ارائه طرح غیرکارشناسی خصوصی سازی و باز برگشتنش به عنوان زیرمجموعه بانک ملی است که خودش منجر به ایجاد مشکلات بیشتری برای کارکنان شد.

یوسفی در پایان تأیید کرد: برخی نظارت ها اگر از سوی مدیران کارخانه و استان می شد، مشکلات امروز کمتر می بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات شرکت گروه ملی صنعتی فولاد در سال های اخیر و پرداخت نشدن مطالبات کارکنان این شرکت، باعث تجمع این کارکنان در اعتراض به عدم پرداخت این مطالبات طی ماه های اخیر شده است.