استاندار هرمزگان در منزل شهید مدافع حرم خلیل تختی نژاد حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی استاندار هرمزگان با حضور در منزل شهید مدافع حرم خلیل تختی نژاد، شهادت این پاسدار هرمزگانی مدافع حرم اهل بیت (ع) را به خانواده معظم این شهید بزرگوار تسلیت گفت.

استاندار هرمزگان در این دیدار با تجلیل و قدردانی از رشادت شهدای مدافع حرم، بیان داشت: مدافعین حرم با فداکاری و جانفشانی، مدافع حریم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ارزش های اصیل اسلامی بوده اند.

وی افزود: از خودگذشتگی مدافعان حرم امنیت پایدار را برای ایران اسلامی به ارمغان آورده است و همه ما قدردان این بزرگواران و خانواده های معظم آنها هستیم.

شهید خلیل تختی نژاد از پاسداران سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان، شب نوزدهم ماه مبارک رمضان و در نخستین شب از شب های پر فیض قدر، در کشور سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید خلیل تختی نژاد، دومین شهید مدافع حرم اهل بیت (ع) از استان هرمزگان است.