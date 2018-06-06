  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۸

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

رونالدو آرزوی دو کودک معلول را برآورده کرد

رونالدو آرزوی دو کودک معلول را برآورده کرد

«کریستیانو رونالدو» ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال بعد از حضور در اردوی این تیم، دو کودک معلول را سورپرایز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو روز دوشنبه گذشته به اردوی تیم ملی فوتبال پرتغال اضافه شد تا کارش را برای جام جهانی روسیه رسما آغاز کند.

فدراسیون فوتبال پرتغال اعلام کرد که رونالدو یک روز بعد از حضور در اردوی این تیم، دو کودک معلول را ملاقات کرده و به آرزوی آنها برای دیدن این ستاره فوتبال جهان رنگ واقعیت زده است.

توییتر فدراسیون پرتغال هم در این ارتباط نوشت: «همه ما رویاهایی داریم ولی فقط انسان های با شهامت آنها را محقق می کنند.»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی روسیه در کنار تیم های ایران، مراکش و اسپانیا قرار دارد.

کد مطلب 4314433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها