رونالدو آرزوی دو کودک معلول را برآورده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو روز دوشنبه گذشته به اردوی تیم ملی فوتبال پرتغال اضافه شد تا کارش را برای جام جهانی روسیه رسما آغاز کند.

فدراسیون فوتبال پرتغال اعلام کرد که رونالدو یک روز بعد از حضور در اردوی این تیم، دو کودک معلول را ملاقات کرده و به آرزوی آنها برای دیدن این ستاره فوتبال جهان رنگ واقعیت زده است.

توییتر فدراسیون پرتغال هم در این ارتباط نوشت: «همه ما رویاهایی داریم ولی فقط انسان های با شهامت آنها را محقق می کنند.»

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال پرتغال در جام جهانی روسیه در کنار تیم های ایران، مراکش و اسپانیا قرار دارد.