آماده سازی جنوب تهران برای روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر سید احمد صفوی بعد،از،ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: مدیریت شهری منطقه ۲۰ تهران با لحاظ تمهیدات لازم برای خدمت رسانی به راهپیمایان مراسم روز قدس آماده شده است تا این مراسم ملی و آئینی باشکوه تر از پیش به اجرا برسد.

صفوی با اشاره به اینکه طبق روال هر سال راهپیمایی روز قدس در منطقه ۲۰تهران مستقل از شهر تهران و با محوریت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) انجام می شود، افزود: خیابان فدائیان اسلام از امامزاده عبدالله(ع) تا میدان حضرت عبدالعظیم(ع) محور راهپیمایی این روز است که با خدمات شبانه روزی عوامل مدیریت شهری، این مسیر برای تردد و حضور امن راهپیمایان آماده شده است.

وی به فضاسازی این مسیر با مضامین مرتبط با روز قدس اشاره کرد و گفت: به منظور ارتقاء آگاهی و اطلاع رسانی راهپیمایان و شهروندان، سازه های تبلیغاتی و تلویزیون های شهری نیز به اکران پیام های متناسب با این روز اختصاص یافته است.

عوامل پاکبان در آماده باش شبانه روزی هستند

صفوی ادامه داد: نظافت، پاکسازی وشستشوی المانهای شهری مسیر راهپیمائی از سوی عوامل اجرایی امور شهری در قبل، حین و بعد از مراسم راهپیمایی در دستور کار مدیریت شهری است تا شهروندان در محیطی آراسته به راهپیمایی بپردازند.

وی با اشاره به بهسازی مسیر راهپیمایی گفت: لایروبی انهار، مرمت روکش آسفالت و بازپیرایی فضای سبز از دیگر اقداماتی است که در خیابان فدائیان اسلام، حدفاصل سه راه ورامین تا میدان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) انجام شده است.

تمهیدات ترافیکی برای تامین ایمنی مسیر راهپیمایی

صفوی برقراری امنیت تردد راهپیمایان را مهم برشمرد و گفت: با تعامل کارشناسان ترافیک و عوامل پلیس راهور، تمامی مسیرهای فرعی منتهی به مسیر راهپیمایی مسدود خواهد شد و مسیر اصلی به راهپیمایان اختصاص می یابد.

وی به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی برای مراسم های پیش رو اشاره کرد و افزود: با استقرار دستگاه های اتوبوس و تاکسی در پایانه ها، ایستگاه های مترو و نقاط پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) راهپیمایان مشکلی برای جابه جایی و تردد نخواهند داشت.

صفوی ادامه داد: علاوه بر سرویس رسانی به راهپیمایان در مسیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، فلکه سوم دولت آباد و ۱۳ آبان(رجایی) نیز به عنوان مبادی سرویس رسانی به مسیرهای ده گانه راهپیمایی روز قدس در شهر تهران در نظر گرفته شده است و شهروندان علاقه مند به حضور در راهپیمایی این مسیرها می توانند از این خدمات استفاده کنند.

توزیع بسته های فرهنگی ویژه راهپیمایان

صفوی با اشاره به اینکه این مراسم به صورت مردمی برگزار می شود و نهادها و ادارات نقش حمایتی و بستر سازی دارند، افزود: توزیع بسته های فرهنگی با محتوای متناسب با این مناسبت از دیگر اقداماتی است که همزمان با برپایی این مراسم، با حضور و فعالیت کارشناسان اجتماعی انجام می شود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران در پایان یادآور شد: مدیران سراهای محله و شورایاران به عنوان فعالان اجتماعی محلات برای تسهیل حضور ظرفیت های اجتماعی ومردمی محلات ۲۰ گانه نیز فعالیت های مشخصی تدارک دیده اند.