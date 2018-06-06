ابراز ناخرسندی آمریکا از «عدم اجرای الزامات FATF» توسط ایران

به گزارش خبرنگار مهر از پایگاه اینترنتی وزارت خزانه‌داری آمریکا، معاون تروریسم و جرایم مالی وزیر خزانه‌داری آمریکا، سیگال مندلکر، در سخنرانی طولانی و مفصلی که در بنیاد ضد ایرانی «دفاع از دموکراسی‌ها» انجام داد، گفت که ایران به صورت سیستماتیک در تلاش است تا با ثبت شرکت‌هایی پوششی، سیستم مالی بین‌المللی را دور بزند. او در این رابطه به پایبندی بانک مرکزی ایران برای فاینانس سپاه قدس، که او آن را گروهی تروریستی می‌داند، اشاره کرد. او ادامه داد در کشورهای درست‌کار باید رییس این بانک مرکزی را اخراج کرد.

گزیده ای از سخنان وی به این شرح است:

او در رابطه به شبکه تبادلات ارزی ایران که برای تامین مالی سپاه قدس طراحی شده‌اند گفت: ما در این مورد با شرکایمان در امارات متحده عربی (که ایران از سیستم مالی آن استفاده می‌کرد)، دست به کار شدیم تا این شبکه را شناسایی کنیم و جلوی آن را بگیریم.

«من به دولت‌ها و بانک‌ها در سراسر جهان هشدار می‌دهم، شما باید در مورد این اقدامات فریب‌کارانه هوشیار باشید تا از شما سوء استفاده نشود. وقتی با بانک مرکزی ایران کار می‌کنید، فریب نخورید.»

«اما امارات تنها کشوری نیست که ایران و بانک مرکزی آن از آن سوء استفاده کرده‌اند. بانک مرکزی ایران بخش مالی و بانکی عراق را مستقیما در دست گرفته است تا نیروی قدس و حزب‌ا... را تامین مالی کند.»

«در پاییز گذشته ما یک شبکه مالی و ارزی نیروی قدس را کشف کردیم که با ارائه داده‌های تقلبی در مورد کاربر نهایی، تراکنش‌های خود را تسهیل می‌کرد و محدودیت‌های صادرات اروپا را دور می‌زد.»

«ایران در طول دوره اجرای برجام از طرح‌های فریب‌کارانه برای خرید غیرقانونی قطعات هواپیما از سراسر جهان برای حمایت از تروریسم، جنایت و ناپایداری منطقه، استفاده کرده است.»

«از آغاز جنگ سوریه، خطوط هواپیمایی مسافربری ایران، نظیر ماهان‌ایر، معراج‌ایر، کاسپین‌ایر و پویاایر، به صورت منظم پیکارجویان و مهمات را به سوریه منتقل کرده‌اند تا رژیم اسد را حمایت کنند.»

ابراز ناخرسندی از عدم اجرای کامل FATF

مندلکر در بخشی از سخنان خود به FATF اشاره کرد و با انتقاد از عدم اجرای کامل آن گفت: «بارها و بارها به ایران فرصت داده شده است تا اقدامات بدخواهانه خود را انکار کند. برای بیش از ۱ دهه سازمان اف‌ای‌تی‌اف در مورد ریسک تامین مالی تروریسم از ایران و خطری که برای سیستم مالی جهانی دارد، هشدار داده است. با این حال ایران هنوز نتوانسته است به تعهدات بین‌المللی برای پاکسازی سیستم مالی خود، محدود کردن اقدامات مجرمانه و جلوگیری از فاینانس تروریسم، عمل کند.»

«در روزهای پس از توافق هسته‌ای، ایران وقت کافی در اختیار داشته است تا گام‌های لازم را در جهت تثبیت خود به عنوان کشوری که ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشد را بردارد.»

«ایران مسئولیت این را به عهده داشت که اقدامات لازم برای مشروع کردن خود را انجام دهد و یک بار دیگر شکست خورده است.»

«در ماه فوریه اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد که ایران نتوانسته است بیشتر اقدامات لازم برای مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد. برای اولین بار در یک بیانیه عمومی، اف‌ای‌تی‌اف لیست جامعی کسری‌های عملکردی ایران ارائه کرد.»

«برای آنهایی که معتقد هستند ایران به سوی پیاده‌سازی الزامات اف‌ای‌تی‌اف خود پیش می‌رود، توجه شما را به آن‌چه سخنگوی امنیت ملی ایران در این مورد گفته است جلب می‌کنم. در ۲۶ مارچ امسال سخنگوی کمیته امنیت ملی و روابط خارجی مجلس گفت که اگر ایران کاملا به تعهدات اف‌ای‌تی‌اف پایبند شود، با نوعی خود تحریمی مواجه خواهد شد.»

«ایران چطور توانسته استتعهدات بین‌المللی خود را زیرپا بگذارد، درحالی‌که باید طبق برنامه زمان‌بندی و کمک از دیگر کشورها، آنها را به انجام می‌رساند. ایران در انجام این تعهدات ناکام بوده است:

۱- جرم شناختن فاینانس تروریسم به نحوی مناسب. ایران در این زمینه گروه‌های مطلوب خود را با این بحث که آنها در تلاش هستند به اشغال خارجی‌ها خاتمه دهند، صراحتا از این قانون مستثنی کرده است، اما این تنها راهی دیگر برای فاینانس گروه‌های تروریستی مانند حزب‌ا... و حماس است.

۲-تاسیس مرجعی قانونی برای بلوکه کردن دارایی‌های تروریستی در راستای قوانین شورای امنیت سازمان ملل.

۳- به وجود آوردن یک روند کارآمد و اجرایی برای مشخص کردن پیشینه مشتری

۴- تضمین این که نهادهای مالی تایید کنند انتقالات الکترونیکی، دارای اطلاعات کامل باشد.

۵- تلاش صمیمانه برای تصویب و به کارگیری قانون جلوگیری از تامین مالی بین‌المللی تروریسم.

۶- ایجاد استقلال کامل برای واحد اطلاعات مالی کشور.

۷- نشان دادن نحوه شناسایی و تحریم ارائه‌کنندگان خدمات انتقل مالی بدون مجوز، توسط مقامات.

۸- ایجاد طیف گستردهای از جریمه‌ها برای تخطی از قوانین ضد پول‌شویی.

۹- ایجاد مرجع قانونی و رویه‌های لازم برای مصادره اموال به میزان مرتبط با جرایم پول‌شویی و فاینانس تروریسم.»

«ما در مذاکرات خود، هم در ایالات‌متحده و هم در خارج، به طور شفاف گفته‌ایم که کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند با ریسک بالایی روبرو هستند و وقتی ما تحریم‌های هسته‌ای را دوباره بر علیه این کشور بازگردانیم، این ریسک‌ها حتی بیشتر هم می‌شوند. ما آنهایی را که با ایران دست به تجارتی می‌زنند که از نظر ما ممنوع شده است، مسئول می‌دانیم.»

او در پایان گفت: آنهایی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، من از شما می‌خواهم برای اطمینان از این که ایران و نیروهای نیابتی آن از شرکت شما سوءاستفاده نمی‌کنند، گام‌های اضافی بردارید.