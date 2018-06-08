محسن توسلی خواننده موسیقی انقلابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه ساخت قطعه «عاشق مبارزه با اسرائیل» توضیح داد: این قطعه ضدصهیونیستی سال گذشته با عنوان «عاشق مبارزه با اسرائیل» بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نابودی رژیم اسرائیل تا ۲۵ سال ساخته شد. در این قطعه که ابتدای آن با فرازهایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره مبارزه با رژیم اشغالگر قدس آغاز می شود حسین صیامی شاعر، امید رهبران تنظیم کننده، حسن فراهانی ارکستر بادی، پیام طونی ارکستر زهی و پویان اعتصای میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: ما آن روزها تصمیم گرفتیم بغض چند ساله مان از کودک کشی رژیم صهیونیستی را با زبان موسیقی بیان کنیم زیرا این کودک کشی بی رحمانه رژیم اسرائیل دل هر انسانی را آزرده می کند و در بسیاری از نقاط دنیا هم انسان ها به آن واکنش نشان دادند.

این خواننده جوان با تاکید بر اینکه باید آثاری با زبان های زنده دنیا درباره حقوق مردم فلسطین تولید شود، بیان کرد: ما آن قطعه را سه زبانه منتشر کردیم تا سخنان حقیقت طلب مقام معظم رهبری را به جهان برسانیم و به سهم خود گفتیم در زمانه ای که همه باید به سمت صلح جهانی برویم این رژیم کودک کُش اسرائیل است که جلوی صلح جهانی را گرفته است و به همین دلیل ما عاشق مبارزه با اسرائیل هستیم.

توسلی با اعلام اینکه تولید چنین کارهایی برای وی جنبه سفارشی ندارد، توضیح داد: آنچه برای من واقعا ناراحت کننده است مظلومیت محض کودکانی است که بی گناه توسط رژیم صهیونیستی شهید می شوند و امیدوارم این قطعه تسکین کوچکی بر درد بزرگ ملت مظلوم فلسطین باشد.

این خواننده در بخش پایانی صحبت های خود گفت: خوشبختانه تا به امروز برخی از هنرمندان مطرح کشورمان به تولید آثار خوبی در حوزه مقاومت و فلسطین دست زده اند اما من مطمئنم اگر کمی بیشتر درد مردم فلسطین را حس کنیم و در کنار کارهای خوب و موثری که در حوزه های مختلف آسیب های اجتماعی تولید می شود به مساله فلسطین نیز بپردازیم قطعا این کارها تبدیل به آثار جهانی می شود و تاثیرات زیادی خواهد داشت. این کارها مرهمی هرچند کوچک بر زخم مردم دردکشیده ای است که کودکانشان به دست رژیم صهیونیستی به شهادت می رسند.

در متن ترانه «عاشق مبارزه با اسرائیل» آمده است:

توو راه عشق ما وقتی هم قدم با جبرائیلیم

ترسی نداریم آخه ماها از نسل هابیلیم

فرعون هرچی باشه اما ما غوغای نیلیم

ما عاشق مبارزه با اسرائیلیم

. ساقه و ریشه تو ناتوونه ای اسرائیل

این روزا واسه تو فصل خزونه ای اسرائیل

قدرت تو مثل قوت لونه عنکبوته

جنوب لبنان و یادت بمونه ای اسرائیل

قلب هر کدوم از ما بزرگه مث یه دنیاس

زیر رعد و صاعقه ما تلاویو و حیفاس

اینو بدون تا وقتی که خون توی رگای ماس

ما عاشق مبارزه با اسرائیلیم

قَد لا یُمکِنُ الفِرارُ مِنّا یا اَصحابَ الفیل!

اِعلَموا! یَکونُ فی جَیشِنا طَیراً ابابیل

نَرمیکم اِن شاءَاللهُ بِحِجارةٍ سِجّیل

ها! نَحنُ عُشّاقُ مُواجِهَةِ اِسرائیل

الثورة الاسلامیة تُحرّر دنیا منکم

و جیّداً سَیَتَعَبَّرُ الاشقیا منکم

جِئناکُم مِنَ الاَرض وَ السَّماء جِئناکُم بِالقُّوَة

ارهبوا! سوف نتطهروا ارضنا منکم

We trying to promoting the peace in the world actually

There is barrier that sabotage our plan really

Supporter of Isis and other Blood thirty Israel

Now say that we love fighting the Israel usually

O People seeking truth from Beijing to Paris

This regime of Infanticide isn’t competent to peace

We come with Weapons Science and they come with Violence

However they say Islam isn’t peaceable we say is

پیش این دلایی که مث کوها استواره

مشت آهنی هر چی باشه بازم ناتوونه

لشکر خدا آخرش از همه جا میریزه روو سرت

بیست و پنج سال دیگه ازت چیزی نمیمونه