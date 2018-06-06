به گزارش خبرنگار مهر، «آروین معظمی گودرزی» ملی پوش دوچرخه سواری و دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی روز گذشته در جریان تمرینات تیم ملی دوچرخه سواری جاده ایران با از دست دادن کنترل دوچرخه خود دچار آسیب دیدگی شد.

گفتنی است در این حادثه این ملی پوش با از دست دادن کنترل دوچرخه خود از ناحیه صورت، چشم، بینی و پای راست دچار مصدومیت شد و با انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گفته پزشکان مصدومیت این دوچرخه سوار ملی پوش جدی نبوده و حال عمومی وی نیز در حال حاضر مطلوب است و بعداز سه هفته استراحت می تواند به تمرینات تیم بازگردد.

اردوی آمادگی تیم ملی دوچرخه سواری استقامت جاده ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا از هفته گذشته در گیلان آغاز و تا دوشنبه آتی نیز ادامه دارد.