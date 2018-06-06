روز قدسی باشکوهتر از گذشته؛جام غضبی که برسر صهیونیستها خالی میشود

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: روز جهانی قدس، از جمله مواردی است که از امام خمینی (رض) به یادگار باقی مانده است. ایشان آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامگذاری کردند تا در این روز تمامی امت اسلامی و همچنین آزادگان جهان به صورت یکپارچه و یکصدا با هدف یاری رساندن به فلسطینیان و قبله اول مسلمانان، وارد یک کارزار ضد صهیونیستی شوند. سالهاست که در تأسی از این اقدام امام خمینی (رض) ملت های مسلمان و آزاده با برگزاری راهپیمایی های باشکوه ضمن اعلام همبستگی خود با ملت مظلوم فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه فلسطینیان را محکوم می کنند.

با این حال، وجه تمایز روز جهانی قدسِ امسال از سالهای گذشته این است که در سایه تحولات فلسطین در عرصه های داخلی و خارجی، روز جهانی قدسِ امسال باشکوه تر و گسترده از سالیان قبل در اقصی نقاط جهان برگزار خواهد شد. علت اصلی این مسأله هم آن است که طی سال گذشته صهیونیستها و حامیان غربی ـ عربی آنها و در رأسشان ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی ظلم‌های فراوانی را به ملت مظلوم فلسطین و مقدسات مسلمانان روا داشتند و نکته قابل تأمل آنکه در مقابل تمامی این ظلم و ستم ها، سردمداران عرب مُهر سکوت بر لبهای خود زده و دم برنیاوردند.

واقعیت این است که مسائل و تحولات زیادی که به صورت سریالی در عرصه مسأله فلسطین اتفاق افتاد، جملگی دست به دست هم داده اند تا امسال شاهد گسترده ترین و باشکوهترین روز جهانی قدس در مقایسه با ادوار گذشته باشیم. ازجمله این مسائل و تحولات می توان به روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که پس از به دست گرفتن زمام امور در آمریکا سخن از «معامله قرن» در مسأله فلسطین به زبان آورد و اعلام کرد که یکی از دستاوردهای ریاست جمهوری اش تحقق پروژه معامله قرن در خصوص مسأله فلسطین خواهد بود.

ترامپ برای تحقق این خواسته و هدف ایالات متحده آمریکا «جرد کوشنر» داماد و مشاور خود را مأمور پیگیری مراحل مختلف آن کرد. درهمین ارتباط، مقامات آمریکایی بارها و در مناسبت های مختلف فلسطینیان را تهدید کرده اند که در صورت عدم پذیرش پروژه «معامله قرن» با پاسخ شدید ایالات متحده مواجه خواهند شد. همین تهدید به خوبی نشان می دهد که معامله قرنِ مطرح شده از سوی آمریکایی ها تنها یک طرح به منظور خوش خدمتی هرچه بیشتر برای صهیونیستهاست و این طرح هیچ سود و فایده ای برای فلسطینیان در بر ندارد.

در همین ارتباط، «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا در اراضی اشغالی گفت: «اگر اسرائیل طرح ما را رد کند، به انتخاب آن، احترام می گذاریم، اما به فلسطینی ها هشدار می دهیم، اگر به میز مذاکره بازنگردند، تاوان سختی را خواهند پرداخت». اظهارات فریدمن پس از آن صورت می گیرد که «خالد مشعل» رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، در باره این طرح گفته بود: «معامله قرن را زیر قدم های مبارزان لِه خواهیم کرد».

براساس طرح معامله قرن، دولت فلسطین با مرزهای موقت شامل نیمی از کرانه باختری و نوار غزه بدون قدس اشغالی تشکیل می شود که بررسی مساله پناهندگان را نیز در بر می گیرد. همچنین به موجب آن، فلسطینیان باید شهر قدس جدید را در روستاها و مجتمع های مسکونی کرانه باختری احداث کنند.

براساس این قرارداد، مساله امنیت و مرزهای سرزمین های اشغالی همچنان در کنترل رژیم صهیونیستی قرار خواهد داشت و شهرک سازی ها نیز تحت تاثیر مذاکرات دستیابی به راه حل نهایی باقی می ماند. این طرح درباره ایجاد گذرگاهی برای حضور فلسطینیان در شهر قدیم قدس که مسجد الاقصی و کنیسه القیامه نیز در آن قرار دارد، برای اقامه فریضه نماز در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر، انتقال سفارت ایالات متحده آمریکا به قدس اشغالی ازجمله دیگر مواردی است که موجب شعله ورتر شدن آتش خشم ملت های مسلمان و آزاده در جریان روز قدسِ پیش روی خواهد شد. ایالات متحده آمریکا چندی پیش در راستای اجرای پروژه معامله قرن سفارت خود را از تل آویو به قدس اشغالی منتقل کرد. آمریکایی ها صراحتا اعلام کردند که این اقدام به منظور حمایت از منافع رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. آنها مدعی شدند که این اقدام به ازسرگیری مذاکرات میان صهیونیستها و فلسطینیان کمک می کند!

پس از اقدام آمریکایی ها به انتقال سفارتشان به قدس اشغالی بود که شماری از کشورها از جمله گواتمالا و پاراگوئه نیز سفارتهایشان را به قدس منتقل کردند. با این حال، برخلاف انتظار مقامات آمریکایی و در رأس آنها دونالد ترامپ، انتقال سفارت واشنگتن به قدس اشغالی به یک مسأله فراگیر تبدیل نشد و کشورهای مطرح منطقه ای و فرامنطقه ای حاضر به تبعیت از این تصمیم و انتقال سفارتخانه های خود به قدس اشغالی نشدند. لذا انتقال سفارت آمریکا به قدس نیز یکی از عوامل خیزش عظیم ملت های مسلمان و آزاده در روز جهانی قدس خواهد بود.

مسأله دیگری که موجب جوش و خروش مردم در روز جهانی قدس خواهد شد، مسأله تظاهرات بازگشت و جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین خواهد بود. صهیونیستها در جریان تظاهرات بازگشت در نوار مرزی غزه بیش از ۱۲۰ فلسطینی را شهید و بیش از ۱۰ هزار تَن را نیز زخمی کردند تا یکی از بزرگترین فجایع از زمان اشغال فلسطین تاکنون را خلق کرده باشند. همین مسأله موجب شده تا امت اسلامی و مردم آزاده جهان خود را بیش از پیش برای مشارکت هرچه باشکوهتر و گسترده تر در جریان روز جهانی قدس آماده سازند.

بدون شک، موارد ذکر شده فوق که ازجمله تحولات عرصه های داخلی و خارجی فلسطین محسوب می شود، انگیزه مسلمانان و آزادگان در سراسر جهان برای مشارکت در روز جهانی قدس را صدچندان کرده است و جای هیچ تردیدی وجود ندارد که روز قدسِ پیش روی سیلی محکمی از سوی مسلمانان و آزادگان به صورت صهیونیستها خواهد بود و آنها پاسخ رفتارهای یک سال گذشته خود علیه فلسطینیان را در این روز خواهند گرفت.