به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس شورای اسلامی بیانیه صادر و تاکید کرد:

متن بیانیه به شرح ذیل است:

«باسمه تعالی

مراسم روز جهانی قدس سال جاری به علت اقدام ناشایست و غیرقانونی رئیس جمهور آمریکا در اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم نامشروع صهیونیستی و انتقال سفارت خود به شهر قدس شریف و همچنین تصمیم دولت آمریکا جهت رونمایی از طرح سازش موسوم به معامله قرن، از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار می باشد و ملت غیور و قهرمان کشورمان و همه ملت های آزادیخواه و حامی فلسطین منسجم تر از هر زمان دیگر با حضور در راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به یاری مردم مظلوم و در محاصره غزه خواهند شتافت.

دولت آمریکا با سوء استفاده از بحران جاری در منطقه، اختلافات کشورها و همچنین اقدامات ناپسند برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط خود با رژیم غاصب صهیونیستی، قصد دارد تا با تحمیل طرح سازش ترامپ موسوم به معامله قرن که در واقع با هدف تسلیم نمودن ملت فلسطین، تشکیل دولت یهودی- صهیونیستی در قلب جهان اسلام و حذف موضوع بازگشت آوارگان و پناهندگان فلسطینی طراحی شده است، ملت فلسطین را وادار به تسلیم و به خیال باطل خودش قضیه فلسطین را نهایی کند.

اما ملت قهرمان و آزاده فلسطین با روحیه سرشار از مقاومت و شرکت در تظاهرات مستمر بازگشت و تقدیم ده‌ها شهید و صدها مجروح، با تمام توان در مقابل این طرح خبیثانه و شیطانی سینه سپر نموده اند و موفق شده اند توجه و نظر افکار عمومی جهان را به فاجعه وخیمی که در سرزمین های اشغالی در حال جریان است جلب نمایند و بار دیگر اثبات کنند که همچنان فلسطین و آزادی قدس اولویت اول جهان اسلام است.

روز جهانی قدس که به ابتکار بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و تاکید بر استمرار آن توسط مقام معظم رهبری در تاریخ جهان معاصر شکل گرفته است، بهترین فرصت برای امت اسلامی در جهت ایجاد وحدت، یکپارچگی و ایستادگی در مقابل توطئه های شیطان بزرگ و صهیونیست ها است و در این مناسبت ملت ها همچنان بر آزادی سرزمین های اشغالی و تشکیل کشور فلسطینی در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین به پایتختی قدس و به عنوان تنها راه حل برون رفت از وضع موجود تاکید می کنند.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت این روز مقدس و یاد شهدای فلسطینی بویژه شهدای اخیر روز نکبت و تظاهرات بازگشت، از تمامی آحاد و اقشار ملت مبارز ایران اسلامی و سایر گروهها و حامیان ملت فلسطین در سرتاسر جهان دعوت می کند تا با حضور یکپارچه و متحد در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در آخرین هفته ماه مبارک رمضان، همصدا با دیگر ملت ها، عزم خود را برای دفاع از مقدسات اسلام، حمایت از ملت مظلوم و مقاوم فلسطین و مخالفت با طرح صهیونیستی دولت ترامپ به جهانیان اعلام کنند.

در پایان بار دیگر ضمن تقبیح تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم نامشروع وهمی اسرائیل توسط برخی کشورهای عربی و با توجه به پیامدهای بزرگ راهپیمایی بازگشت (المسیرات العوده) بر رویکرد «مقاومت» به عنوان ضامن آزادی فلسطین و قدس شریف تاکید می شود.»