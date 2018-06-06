روز جهانی قدس ثمره دوراندیشی های امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت روز جهانی قدس، ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی این روز تاکید کرد: روز جهانی قدس متعلق به همه انسانهایی است که برای عدالت و انسانیت ارزش قاتل هستند.
در این پیام آمده است: روز جهانی قدس که ثمره دوراندیشی های امام خمینی (ره) است نه فقط مختص به فلسطین، که روز مستضعفین و اسلام است. امام از مسلمانان جهان خواست با حفظ تعدد و تفاوتهایشان بر روی درد مشترکی که تمامی آنان را میآزرد، همصدا شوند.
این پیام میافزاید: روز قدس روزی است که مسلمانان جهان میتوانند با تنوع در دیدگاههای خود به دنبال درمان دردهای مشترکشان باشند. این روز متعلق به همه انسان هایی است که برای عدالت و انسانیت احترام قائل بوده و از ظلم، اشغالگری، درگیری و تجاوز بیزار هستند.
در ادامه این پیام تصریح شده است: مسلمانان جهان به ویژه ایرانیان در تمام این سالها ثابت کردند که روز قدس از آرمانهای ملت فلسطین حمایت میکنند و امسال نیز با حضور شکوهمند خود در راهپیمایی روز جهانی قدس به مستکبران، زورگویان و غاصبان یاددآوری میکنند که دفاع از آرمانهای فلسطین مشمول زمان و فراموشی نخواهد شد.
عارف تاکید کرد: ضمن دعوت از هموطنان عزیزم برای شرکت پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، امیدوارم با همبستگی دولتها و ملتهای جهان شاهد آزادی قدس عزیز باشیم.
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