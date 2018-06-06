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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۰۱

عارف:

روز جهانی قدس ثمره دوراندیشی های امام خمینی (ره) است

روز جهانی قدس ثمره دوراندیشی های امام خمینی (ره) است

رئیس فراکسیون امید مجلس، با بیان اینکه روز جهانی قدس ثمره دوراندیشی های امام خمینی (ره) است، از مردم برای حضور در راهپیمایی این روز دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت روز جهانی قدس، ضمن دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی این روز تاکید کرد: روز جهانی قدس متعلق به همه انسانهایی است که برای عدالت و انسانیت ارزش قاتل هستند.

در این پیام آمده است: روز جهانی قدس که ثمره دوراندیشی های امام خمینی (ره) است نه فقط مختص به فلسطین، که روز مستضعفین و اسلام است. امام از مسلمانان جهان خواست با حفظ تعدد و تفاوت‌هایشان بر روی درد مشترکی که تمامی آنان را می‌آزرد، همصدا شوند.

این پیام می‌افزاید: روز قدس روزی است که مسلمانان جهان می‌توانند با تنوع در دیدگاه‌های خود به دنبال درمان دردهای مشترک‌شان باشند. این روز متعلق به همه انسان هایی‌ است که برای عدالت و انسانیت احترام قائل بوده و از ظلم، اشغال‌گری، درگیری و تجاوز بیزار هستند.

در ادامه این پیام تصریح شده است: مسلمانان جهان به ویژه ایرانیان در تمام این سال‌ها ثابت کردند که روز قدس از آرمان‌های ملت فلسطین حمایت می‌کنند و امسال نیز با حضور شکوهمند خود در راهپیمایی روز جهانی قدس به مستکبران، زورگویان و غاصبان یاددآوری می‌کنند که دفاع از آرمان‌های فلسطین مشمول زمان و فراموشی نخواهد شد.

عارف تاکید کرد: ضمن دعوت از هموطنان عزیزم برای شرکت پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، امیدوارم با همبستگی دولتها و ملتهای جهان شاهد آزادی قدس عزیز باشیم.

کد مطلب 4314502

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