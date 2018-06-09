  1. سیاست
  2. مجلس
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۰

دستور کار بهارستان؛

بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT؛ این هفته در دستور کار مجلس

نمایندگان مجلس طی هفته جاری دو کنوانسیون مهم پالرمو و CFT را بررسی خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته تعطیلی، طی هفته جاری در روزهای یکشنبه ۲۰ خرداد، سه‌شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه جلسه علنی خواهد داشت.

دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس به شرح زیر است:

۱ـ بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)

۲ـ بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT

۳ـ ادامه بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

۴ـ بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مؤدت و همکاری در جنوب شرقی آسیا

۵ـ بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۶ـ بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی

۷ـ قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر

۸ـ قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص نحوه اجرای قانون پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

۹ـ قرائت گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف

۱۰ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم

کد خبر 4314506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها