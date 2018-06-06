موافقت ترامپ با انتقال تجهیزات پیشرفته نظامی به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، پایگاه خبری اطلاعاتی دبکا به نقل از منابع نظامی آمریکایی در واشنگتن آورده است که دونالد ترامپ طی روزهای گذشته با طرحی گسترده برای انتقال سلاح و تجهیزات پیشرفته به رژیم صهیونیستی موافقت کرده است.

این منابع تاکید کردند که این طرح شامل افزایش تعداد یگان‌های نظامی آمریکایی در رژیم صهیونیستی و تقویت قدرت نظامی این رژیم برای دفاع در برابر حملات احتمالی می‌باشد.

علاوه بر این، آمریکا قرار است نیروی هوایی رژیم صهیونیستی را به تعداد زیادی هواپیمای بوئینگ KC-46 به منظور سوخت‌گیری جنگنده‌های این رژیم مجهز کند.