  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۴۲

تحریم ضیافت افطاری ترامپ از سوی برخی گروه های اسلامی

تحریم ضیافت افطاری ترامپ از سوی برخی گروه های اسلامی

رئیس جمهور آمریکا در حالی شماری از مسلمانان را به کاخ سفید دعوت کرده که برخی جریان ها و نهادهای اسلامی این کشور اعلام کرده اند در این مراسم حضور پیدا نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امشب میزبان مسلمانان آمریکایی در کاخ سفید خواهد بود.

وی که در جریان کمپین انتخاباتی اش اظهارات زیادی علیه مسلمانان داشته و با قانون ممنوعیت ورود اتباع چندین کشور مسلمان به خاک آمریکا جنجال آفرین شده است امروز در ضیافت افطاری شماری از شهروندان آمریکایی مسلمان را به کاخ سفید دعوت کرده است.

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که ۳۰ تا ۴۰ نفر میهمان رئیس جمهور آمریکا خواهند بود.

این در حالی است که برخی جریان ها و نهادهای اسلامی این کشور اعلام کرده اند که به دلیل مواضع ضد اسلامی ترامپ، امروز در مراسم افطار کاخ سفید شرکت نخواهند کرد.

گفتنی است ترامپ در سال ۲۰۱۷ و در اولین سال عهده دار شدن ریاست جمهوری آمریکا، برخلاف رؤسای جمهور سابق این کشور برای مسلمانان ضیافت افطار برگزار نکرده بود.

کد مطلب 4314534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها