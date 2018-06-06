تحریم ضیافت افطاری ترامپ از سوی برخی گروه های اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امشب میزبان مسلمانان آمریکایی در کاخ سفید خواهد بود.

وی که در جریان کمپین انتخاباتی اش اظهارات زیادی علیه مسلمانان داشته و با قانون ممنوعیت ورود اتباع چندین کشور مسلمان به خاک آمریکا جنجال آفرین شده است امروز در ضیافت افطاری شماری از شهروندان آمریکایی مسلمان را به کاخ سفید دعوت کرده است.

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که ۳۰ تا ۴۰ نفر میهمان رئیس جمهور آمریکا خواهند بود.

این در حالی است که برخی جریان ها و نهادهای اسلامی این کشور اعلام کرده اند که به دلیل مواضع ضد اسلامی ترامپ، امروز در مراسم افطار کاخ سفید شرکت نخواهند کرد.

گفتنی است ترامپ در سال ۲۰۱۷ و در اولین سال عهده دار شدن ریاست جمهوری آمریکا، برخلاف رؤسای جمهور سابق این کشور برای مسلمانان ضیافت افطار برگزار نکرده بود.