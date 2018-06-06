اتحاد امت اسلامی در موضوع فلسطین؛ عامل نابودی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، در آستانه روز جهانی قدس، میزگردی با عنوان «قدس، پایتخت ابدی فلسطین» با حضور علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مسکو برگزار شد.

علی مطهری در بخشی از سخنانش در این نشست با تأکید بر ضرورت وحدت در جهان اسلام گفت: اتحاد میان امت اسلامی در موضوع فلسطین ادامه حیات رژیم اشغالگر قدس را به خطر می افکند و به همین دلیل این رژیم جعلی بدنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، کمک به ملت مظلوم فلسطین را یک وظیفه اسلامی و انسانی دانست و بر تداوم حمایت همه جانبه از فلسطین و محور مقاومت تا رسیدن به آرمان ملت فلسطین تأکید کرد.

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سفرای فلسطین و ترکیه و مفتی مسلمانان روسیه در این نشست، با محکوم کردن اقدام آمریکا در انتقال پایتخت این کشور به بیت المقدس، خواهان همبستگی جهانی برای آزادی قدس شریف از اشغالگری صهیونیست ها شدند.