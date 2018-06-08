به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین کنفرانس بینالمللی لیبرالیسم و برابری در روزهای ۶ تا ۷ سپتامبر ۲۰۱۸ در استانبول- ترکیه برگزار میشود.
محور کلی موضوعات این کنفرانس شامل لیبرالیسم، بحثهای معاصر در لیبرالیسم، مزایا و معایب لیبرالیسم، نهادها و سازمانهای سیاسی در لیبرالیسم، تاریخچه لیبرالیسم و چهرههای اصلی، دموکراسیهای لیبرال، مشکلات دموکراسیهای غیراخلاقی، عصر روشنگری، انقلابهای آمریکایی و فرانسوی، رادیکالیسم، تئوری اقتصادی لیبرال، لیبرالیسم اجتماعی و لیبرالیسم پس از جنگ، فلسفه لیبرالیسم، تفاوت لیبرالیسم کلاسیک و مدرن، لیبرالیسم در جهان، تأثیر و نفوذ لیبرالیسم می شود.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۸/۰۹/istanbul/ICLE?step=۲ ارسال نمایند.
مهلت ارسال آثار ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۸/۰۹/istanbul/ICLE مراجعه گردد.
