دستگیری ۳ سارق در شهرستان رزن

سرهنگ محمد باقر سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سرقت داخل خودرو در شهرستان رزن موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت

وی افزود: طی تحقیقات اولیه مشخص شد که سارق یا سارقان با اطلاع از خلوت بودن محل، اقدام به باز کردن درب خودرو و سرقت داخل آن کرده و بلافاصله از محل متواری شده اند.

سرهنگ سلگی بیان کرد: با انجام اقدامات فنی و تخصصی و تلاش ماموران در این ارتباط، تعداد ۲ متهم شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی نیز در یک اقدام دیگر یک نفر سارق سیم و کابل برق را در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: متهمان در بازجویی های تخصصی به سرقت داخل خودرو و سیم برق در سطح شهرستان رزن اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از شهروندان خواست تا وسایل نقلیه خود را به دستگاه های ایمن و دزدگیر مجهز کرده و از پارک طولانی مدت در محل های خلوت خودداری کنند.

