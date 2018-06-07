ثبت یک طلاق به ازای هر ۱۱ ازدواج در پلدختر/ ۱۴۵۳ نفر متولد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری ظهر پنج شنبه در جلسه ثبت وقایع چهارگانه شهرستان پلدختر اظهار داشت: سال ۹۶ در شهرستان پلدختر به ازای هر ۱۱ مورد ازدواج یک مورد طلاق به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین طی این مدت تعداد ۷۰۴ مورد ازدواج در شهرستان پلدختر ثبت شده است.

در مقابل هر ۱۰۵ نوزاد پسر متولد شده در پلدختر، تعداد ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده است

رئیس اداره ثبت احوال پلدختر گفت: در سال ۹۶ یک هزار و ۴۵۳ مورد ولادت در این اداره ثبت شده که از این تعداد ۶۹۴ مورد ولادت شهری و ۷۶۰ تولد در روستاها اتفاق افتاده است.

وی افزود: در شهرستان پلدختر در مقابل هر ۱۰۵ نوزاد پسر متولد شده تعداد ۱۰۰ نوزاد دختر متولد شده است.

منصوری خاطر نشان کرد: به طور کلی سال گذشته ۳۲۹ مورد فوت در شهرستان پلدختر ثبت شده که از این تعداد ۱۵۰ مورد شهری و ۱۷۹ مورد روستایی است.

وی افزود: با توجه به این که مهلت اطلاع تولد از سوی مردم به اداره ثبت احوال ۱۵ روز و فوت ۱۰ روز است، نیاز است که مردم نسبت به اطلاع به موقع این دو وقایع با این اداره همکاری کنند.

لزوم همکاری مردم و مسئولان برای ارائه به موقع آمار وقایع حیاتی

معاون فرماندار پلدختر نیز در این جلسه گفت: ثبت به موقع وقایع چهارگانه تولد، مرگ، ازدواج و طلاق و آمار دقیق در برنامه ریزی ها در حوزه های مختلف و در نهایت در تصمیم گیری ها نقش بسزایی دارد.

علیرضا ملکشاهی افزود: همه دستگاه های اجرایی شهرستان، دهیاران، شورای اسلامی شهر و روستا و معتمدان باید در راستای ارائه آمار دقیق با اداره ثبت احوال همکاری لازم را داشته باشند.