هراز به سمت تهران یک طرفه شد

سرهنگ سیاوش محبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اوضاع ترافیکی محورهای هراز، فیروزکوه، امام رضا (ع) و بزرگراه حرم به حرم اظهار کرد: محور هراز از دقایقی پیش از آب‌اسک به سمت رودهن یک‌طرفه شده و در حال حاضر تردد انواع وسایل نقلیه از رودهن به سمت استان‌های شمالی ممنوع است.

وی بیان کرد: این محدودیت تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران اضافه کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر شمال به جنوب پر حجم است.

وی ادامه داد: آمد و شد وسایل نقلیه در محور فیروزکوه نیز به صورت نیمه سنگین در هر دو مسیر در جریان است.

محبی اضافه کرد: وضعیت ترافیکی محور امام رضا (ع) و بزرگراه حرم به حرم به صورت عادی و روان در جریان است و وسایل نقلیه به مرور در حال عبور از این محور هستند.