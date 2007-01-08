به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی در نشستی مطبوعاتی با بیان این که طی 9 ماهه ابتدای سال جاری 75 شرکت توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده و برخی نیز هم اکنون در حال واگذاری است، گفت: سهام 28 شرکت از طریق واگذاری تدریجی دربورس ، 12 شرکت به صورت ترجیحی به کارگران ، 11 شرکت در حال حاضر آگهی شده و 5 شرکت نیز به صورت قطعی و بلوکی از طریق مزایده در بورس واگذار شده و یا در حال واگذاری هستند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه شرکت های هپکو، پاتله ، ماشین آلات زراعی و عمرانی ایران ، داروسازی الهاوی و مشعل سازی ایران را جزو شرکت هایی که طی مدت 9 ماهه ابتدای سال جاری واگذار شده اند، ذکر کرد و افزود: به علاوه، 19شرکت نیزقبلا در قالب سهام عدالت واگذار شده اند.

وی ارزش سهام های واگذار شده طی مدت مذکور را 24 هزار و 433 میلیارد ریال دانست و تصریح کرد: بخشی از این واگذاری ها از طریق مزایده در بورس ، 178 میلیارد تومان مربوط به اقساط سهام واگذاری سال های قبل، بخشی مربوط به واگذاری سهام عدالت و 85 میلیارد تومان نیز به صورت نقد به فروش رفت.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به جلساتی که سازمان خصوصی سازی طی دو هفته گذشته با مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار کرده است، گفت: برهمین اساس پیش نویس واگذاری شرکت های مخابرات آماده و در حال حاضر نیز تقدیم هیئت دولت شده که امید است طی هفته جاری یا هفته آینده به تصویب هیئت دولت برسد.

وی با بیان این که 9 هزار میلیارد تومان از سهام 33 شرکت مخابراتی به صورت یک جا و یک پارچه در قالب شرکت مادر تخصصی از طریق بورس واگذار خواهند شد و به عبارت دیگر اصلاح ساختار می شوند، تصریح کرد: بر اساس پیش نویس تهیه شده، سازمان ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت حاکمیتی باقی می ماند و واگذار نمی شود.

کردزنگنه همچنین با اشاره به جلسات سازمان خصوصی سازی با وزارت نفت طی یک هفته گذشته برای واگذاری 107 شرکت از مجموعه شرکت های وزارت نفت گفت: براساس توافق با وزارت نفت و بر اساس مکانیزم اولویت بندی شرکت های پالایش نفت، گاز، پتروشیمی ، حمل و نقل و سایر شرکت ها واگذار خواهند شد.

وی دارایی های شرکت های نفتی را 60 هزار میلیارد تومان و دارایی های شرکت مخابرات را 9 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

وی همچنین از تغییرآئین نامه سهام ترجیحی به کارگران براساس دستور رئیس جمهور خبر داد و اضافه کرد: براساس آئین نامه قبلی سقف دریافت وام یک میلیون تومان بود که به دو میلیون تومان افزایش یافت، همچنین 25 درصد مبلغ سهام براساس آئین نامه قبلی باید به صورت پیش پرداخت انجام می شد که در آئین نامه جدید حذف شد و 75 درصد اقساط باقی مانده طبق آئین نامه قبلی باید در مدت 5 سال پرداخت می شد که به 10 سال افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با بیان این که آئین نامه واگذاری 5 درصد سهام شرکت های در حال واگذاری به کارگران ، کارکنان و مدیران براساس سیاست ها در سازمان خصوصی سازی در حال تهیه است، گفت: در این خصوص باید درخواست ها توسط کارگران ، کارمندان یا مدیران اعلام شود.

به گفته وی طی 4 سال گذشته 391 میلیارد ریال به 112 هزار کارگر سهام کارگری واگذار شده است.

وی با اشاره به جلسه هیئت عالی واگذاری درهفته گذشته گفت: دراین جلسه 9 مصوبه مختلف در مورد واگذاری شرکت ها به انجام رسید که مهمترین آن تصویب آئین نامه اجرایی اصلاحی بند (و) ماه 14 قانون برنامه سوم تنفیذی برنامه چهارم توسعه بود که در مورد شیوه های قیمت گذاری است .

کردزنگنه ادامه داد: نمایندگان سازمان حسابرسی ، سازمان خصوصی سازی ، سازمان بورس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نماینده رئیس جمهور، نماینده معاونت نظارت و هماهنگی در امور اقتصادی ریاست جمهوری و معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در این جلسه حضور داشتند.

وی با بیان این که 4 روش برای قیمت گذاری در آئین نامه مذکور پیش بینی شده است ،گفت: روش سودآوری ، روش ارزش خالص دارایی ها، روش فروش ارزش گذاری اسمی و دفتری که البته دو روش آخر در موارد خاص به کار می رود از جمله این روش ها است.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: این آئین نامه برداشت های متفاوتی که در مورد دو روش سودآوری و ارزش خالص دارایی ها بود را از بین می برد.

وی با تاکید بر این که نظر سنجی های مختلف جامع و حرفه ای و کنترل های دولتی در مورد این لایحه انجام شده است، افزود: به تاثیر تعرفه های گمرکی ، یارانه ها، مناسبات تجاری و تکنولوژی و غیره در قیمت گذاری سهام ها توجه شده است و این لایحه باید تقدیم هیات دولت و در نهایت اجرایی شود.

کردزنگنه اظهارداشت: اعتبار نامه های فروش کلیه شرکت های مادر تخصصی و دولتی که هر ساله در اسفند ماه انجام می شد، مشکلاتی را برای شرکت ها ایجاد می کرد واین امر باعث می شد که این شرکت ها مشمول قانون تجارت شوند.

وی ادامه داد: بودجه هر ساله در اسفند ماه به تصویب می رسد و این در حالی است که این شرکت ها هم در قانون بودجه درزمره شرکت های دولتی قرار می گیرند و هم مصوبه دولت برای واگذاری محسوب می شوند ، بنابراین این شرکت ها قبول نمی کردند که درزمره شرکت های مشمول قانون تجارت باشند.

کردزنگنه بیان کرد: کلیه اعتبار نامه ها و وکالت نامه های شرکت های مادر تخصصی برای واگذاری شرکت هایی که در سال آینده باید واگذار شوند، اخذ شده ودر هیات عالی واگذاری باید به تصویب برسد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از تشکیل کارگاه های آموزشی سهام عدالت در سه منطقه گیلان شامل 6 استان، منطقه خراسان رضوی شامل 4 استان ومنطقه خوزستان شامل 5 استان خبرداد.

وی از تقدیم لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد به هیئت دولت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که درصورت موافقت دولت به زودی تقدیم مجلس شود.

کرد زنگنه تصویب این لایحه که دارای 74 ماده است را از لوایح مهم و سرنوشت ساز اقتصاد کشوردانست و افزود: این لایحه باعث دگرگونی کل ساختار اقتصاد کشور، تحول بخش خصوصی و از بین رفتن معضلات فعلی اقتصاد کشور می شود.

وی به تشکیل جلسات سازمان خصوصی سازی ، مسئولین سازمان بورس وشرکت کارگزاری شرکت ملی صنایع مس اشاره کرد و گفت: 5 درصد سهام شرکت ملی صنایع مس شنبه هفته آینده در بورس برای کشف قیمت عرضه می شود، که قیمت پایه محرمانه بوده واین شرکت بزرگترین شرکتی است که سهام آن پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 واگذار می شود.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی همچنین به عرضه سهام شرکت فولاد مبارکه پس از عرضه سهام شرکت ملی صنایع مس در بورس خبر داد و افزود: درج شرکت فولاد مبارکه در بورس انجام شده و اطلاعات لازم توسط این شرکت طی یک هفته آینده باید به بورس داده شود.

وی در مورد واگذاری شرکت های متعلق به سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت : 10 درصد سهام 75 شرکت و بیش از 10 درصد سهام 42 شرکت در اختیار سازمان خصوصی سازی بود که واگذار شد.

وی با تاکید بر این که کار سازمان خصوصی سازی بنگاه داری نیست، تصریح کرد: سهام هایی که در سال های گذشته به فروش نرفته است در سازمان رسوب کرده است.

کردزنگنه شرکت روکش چوبی ، مشعل سازی ، پیله، داروسازی الهاوی، پارس الوان و غیره متعلق به سازمان خصوصی سازی بوده که واگذار شد.

وی واگذاری سهام بانک ها و بیمه ها در کشور را یک کار جدید دانست و تصریح کرد: به دستور وزیر اقتصاد مدارک مورد نیاز برای خصوصی سازی ازبانک ها و بیمه ها اخذ شده اما به دلیل این که در این مورد واگذاری بانک ها و بیمه ها تجربه ای در کشور وجود ندارد ، این کار زمان بر است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از انعقاد قرارداد با گروه های بسیار قوی در سایر کشورها که تجربیات بزرگی در مورد خصوصی بانک ها و بیمه ها دارند، خبر داد و افزود: واگذاری سهام بانک ها و بیمه تا سال 87 به طول می انجامد اما با این وجود تا پایان سال جاری وضعیت کلی آنها مشخص می شود.

وی دارایی 4 بانک مشمول خصوصی سازی را براساس تخمین اولیه 30 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این رقم بسیار بزرگ است .

کردزنگنه با تاکید بر این که سیستم بانکی کشور در حال حاضر به سمت سالم سازی در حال حرکت است، تصریح کرد: تاکنون بانک ها در خدمت سیستم اقتصاد کشور قرار نداشته اند و شاید کارهایی انجام داده اند که برای اقتصاد کشورآفت و سم محسوب می شود.

وی با اظهار تاسف از این که تاکنون نظام بانکی کشور در خدمت گسترش بخش سرمایه گذاری ، حمایت از کارآفرینان ، تولید کنندگان و خانه داران نبوده است، افزود: این در حالی است که نظام بانکی در تمام دنیا اهرم و حامی بخش خصوصی است و برای استغال زایی و تولید در کشور فعالیت می کند.

وی وظیفه بانک مرکزی را هدایت نقدینگی کشور برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: سیستم بانکی از این واگذاری ها ناراحت است به دلیل این که پول هایی که با واسطه به بخش خدمات و غیره با سود بالا پرداخت می کرد در حال از بین رفتن است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی درپاسخ به سئوال مهر مبنی بر زمان واگذاری مرحله دوم سهام عدالت گفت: واگذاری مرحله دوم سهام عدالت تا فروردین سال آینده انجام می شود که روستاییان و عشایر در اولویت اول مرحله دوم هستند و سپس نوبت به واگذاری این نوع سهام به بازنشستگان و کارمندان دولت می رسد.

وی از انجام اقدامات مناسبی که برای شناسایی وتهیه فرمت هایی به منظورمشخص کردن تعداد روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: پس از ارسال فرمت ها به دبیر خانه سازمان خصوصی سازی 5/6 تا 7 میلیون نفر از روستاییان این سهام را دریافت خواهند کرد.

به گفته وی، مناطق محروم و غیر محروم درجه بندی شده و بر اساس درجه محرومیت سهام عدالت رادریافت می کنند.

کردزنگنه با تاکید بر این که میزان واگذاری ها سه برابر بودجه بوده است، تصریح کرد: درآمدهای خصوصی سازی در سال 85 ، 740 میلیارد تومان بوده ، 500 میلیارد تومان رد دیون دولت، 240 میلیارد تومان اقساط سال های قبل بوده که 180 میلیارد تومان آن وصول شده است و این در حالی است که درآمدی برای فروش سهام شرکت ها در بودجه سال 85 برای سازمان تعیین نشده بود.

وی با تاکید بر این که میزان واگذاری ها در سال 85 بیش از بودجه بوده است، افزود: میزان واگذاری های سال آینده بستگی به بودجه 86 دارد.