استان قزوین یکپارچه فریاد مرگ براسرائیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه کمتر از یک هفته به پایان ضیافت الهی باقیمانده است، مردم همیشه در صحنه و انقلابی استان قزوین امروز با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی با زبان روزه بار دیگر به صحنه آمدند تا با سردادن شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار خود را از رژیم کودک کش صهیونیسم به گوش جهانیان برسانند.

امسال راهپیمایی روز قدس در پاسخ کوبنده به رژیم کودک کش اسراییل و زیاده خواهی ریس جمهور آمریکا بیش از گذشته اهمیت دارد و مردم با درک این شرایط حساس آمدند تا دوباره وحدت و یک پارچگی و روح استکبار ستیزی خود را به نمایش بگذارند.

امروز ایران اسلامی صدای حمایت از قبله گاه اول مسلمانان سر داد تا نشان دهد هرگز دست از حمایت مردم مظلوم جهان و فلسطین برنخواهد داشت.

روز قدس، روز ابراز انزجار از تجاوز یک کشور اشغالگر به حریم مظلومان و روز محکوم کردن رژیمی است که از کشتن کودک و نوجوان و جوان ابایی ندارد و با حمایت استکباری آمریکا همچنان به خوی ددمنشی خود ادامه می دهد.

روز قدس نماد استکبار ستیزی و عزت بخشی به جهان اسلام، نماد مردم سالاری، همدلی و هم صدایی مردم با فریاد بلندی است تا به تحریم گران و دشمنان بگویند که ملت ایران همچنان در مسیر آرمانها گام برمی دارد.

روز قدس روز میثاق مجدد آیینه داران محفل خورشید و روز گردهمایی گردانندگان مکتب عاشورا و روزی است که تاریخ، صلابت سروهای سرسبز حماسه را در خیابانهای شکوه و میادین شرف در زیباترین وجه مشاهده کرد.

قدس اشغالی این روزها عزادار کشتار فرزندان خود در غزه است و مردم با راهپیمایی خود نشان دادند حمایت از فلسطین یک حرکت پایدار است و مردم ایران هرگز کشور جعلی اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت.

امروز بار دیگر مردم استان قزوین در کنار مردم سایر نقاط کشورمان فریاد آزادی خواهی ملل ستمدیده را سردادند و اعلام کردند اکنون قدس همچنان تنهاست و به یاری مسلمانان نیازمند است.

مردم قزوین امروز جمعه به صحنه آمدند تا جهان ببیند به رغم سکوت مدعیان حقوق بشر انسانهای آزاده ای هستند که در برابر جنایت در هیچ نقطه ای از سرزمین های اسلامی ساکت نمی نشینند.

امروز طنین مرگ بر اسرائیل در ۸۵۰ شهر کشور پیچده است و همه مردم صدای الله اکبر و ندای آزادی فلسطین را سردادند تا نشان دهند آزادی فلسطین آرمان ملت ایران و ملل آزادی خواه جهان است.

مردم قزوین در راهپیمایی امروز فریاد زدند همیشه پشتیبان ملت فلسطین هستند و گذر زمان موجب فراموشی جنایتهای صهیونیستها نشده است و فریاد زدند امروز چشم جهان به ملتی دوخته شده که هرگز از آرمان های ارزشی خود و حمایت از مظلوم دست نکشیده است.

در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس قزوین که سردار رسول ثنایی معاون سیاسی دفترعقیدتی سیاسی ستاد فرماندهی کل قوا، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و زاهدی استاندار قزوین نیز حضور داشتند بیانیه پایانی راهپیمایان در مسجدالنبی محل تجمع مردم قرائت و با تکبیر حاضران تایید شد.