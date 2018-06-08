به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مانند سال های گذشته مجالی بود برای ملت همیشه در صحنه و عزت مند ایران اسلامی و استان فارس تا بار دیگر با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کنند.

حمایت از مظلومان و به خصوص مردم ستم دیده فلسطین از اولویت های نظام جمهوری اسلامی است که همواره در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با حضور مردم در راهپیمایی روز قدس شاهد این حمایت هستیم.

مردم سومین حرم اهل بیت(ع) نیز از صبح امروز خود را به مسیرهای مشخص شده راهپیمایی رساندند تا پیر و جوان، زن و مرد در کنار هم فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سردهند.

راهپیمایی روز قدس دقایقی پیش با بانگ الله اکبر و مرگ بر آمریکا در شیراز شروع شد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه روز قدس میراث گرانبهای امام(ره)، گفت: روز قدس میراث گرانبهای معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران و امید ملت‌های در بند و جلوگاه مقاومت، مبارزه و استکبار ستیزی جهان اسلام است.

اسماعیل تبادار افزود: بی تردید حضور پرشور و گسترده آحاد مردم مومن، روزه دار، پارسا، انقلابی و ولایت مدار فارس همصدا با هموطنان فهیم و انقلابی و ملت‌های مسلمان و مردم آزاداندیش جهان در راهپیمایی عظیم روز قدس مرهمی بر دردها و آلام ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین خواهد بود و با خنثی کردن توطئه‌ها، تفرقه و اختلاف افکنی بین مسلمانان، آرمان آزادی و رهایی کامل قدس شریف از چنگال اشغالگران صهیونیست را محقق می‌سازد.