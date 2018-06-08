سکوت حقوق بین الملل دربرابرجنایات اسرائیل/۳۵۰کودک همچنان در زندان

به گزارش خبرنگار مهر«سالانه ۷۰۰ کودک فلسطینی توسط رژیم صهیونسیتی محاکمه می شوند»؛ این آمار تنها بخشی از جنایات اسرائیل است که از سوی جنبش جهانی دفاع از کودکان اعلام شده است.

رژیم صهیونسیتی پس از شروع انتفاضه دوم در ۱۸ سال پیش تا کنون ۲ هزار کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است.

بازداشت و محاکمه کودکان بی دفاع فلسطینی در حالی انجام می شود که هیچ یک از سربازان اسرائیلی به دلیل جنایاتی که مرتکب می شوند، مورد بازجویی و تحت پیگرد قرار نمی گیرند.

آمارهای منتشر شده جنبش جهانی دفاع از کودکان نشان می دهد که مقامات اشغالگر رژیم صهیونیستی پس از انتفاضه دوم فلسطین تا کنون بیش از ۱۴ هزار کودک فلسطینی را بازداشت کرده اند که ۳۵۰ تن از آنان همچنان در زندان بسر می برند.

در یک ماه اخیر هم شاهد شدت گرفتن جنایات رژیم صهیونسیتی از سالگرد روز نکبت تا کنون بودیم.

جنایات این رژیم کودک کش در یک ماه اخیر به حدی بود که بیش از هشتاد موسسه بین‌المللی خواستار بازخواست و محاکمه سران رژیم صهیونیستی به سبب ارتکاب جنایت هولناک شدند.

درخواست از دادستان های لاهه

جنایات رژیم صهیونسیتی در یک ماه اخیر به حدی بود که تشکیلات خودگردان فلسطین از دادستان‌های دادگاه لاهه خواست درباره جنایات رژیم‌صهیونیستی در نوار غزه تحقیق کنند چراکه شواهد غیرقابل انکاری برای اثبات جنایات رژیم‌صهیونیستی علیه غیرنظامیان وجود دارد.

صلاحیت دادگاه لاهه حتی بدون عضویت اسرائیل

ذکر این نکته ضروری است که دادگاه بین‌المللی لاهه حق بررسی پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگی، نسل کشی و جرائم علیه بشریت را در ۱۲۳ کشور عضو این دادگاه را دارد. رژیم‌صهیونیستی عضو این دادگاه نیست، اما باتوجه به عضویت فلسطین در آن، دادگاه لاهه می‌تواند این پرونده را بررسی کند.

درخواست ایران برای معرفی

کشتار وحشیانه ۶۱ غیرنظامی فلسطینی از جمله شهادت کودک شیرخواره ۸ ماهه و چندین کودک دیگر، در کنار زخمی شدن بیش از ۲ هزار و۷۰۰ شهروند فلسطینی آن هم فقط در یک روز(۲۴اردیبهشت)، دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

بی شک، متهم ردیف اول جنایتی که در فلسطین به ویژه در یک ماه اخیر با محوریت تظاهرات روز نکبت اتفاق افتاد، دولت آمریکا است که با افتتاح سفارت خود در قدس شریف، چراغ سبز را به رژیم دست نشانده خود جهت قتل عام و قربانی کردن زنان و کودکان بی گناه و مظلوم فلسطینی، نشان داد.

متهمان ردیف بعدی، دولت‌های غربی و برخی رژیم‌های مستبد منطقه هستند که با سکوت و سازش خائنانه خود، بر بی رحمی و گستاخی این غده سرطانی افزوده‌اند.

ستاد حقوق بشر ایران از سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی تا با اقدام عاجل سردمداران این رژیم را به عنوان جنایتکار جنگی، به محاکم ذی صلاح معرفی کنند.

اگر چه تا کنون درخواست های حقوقی متعددی از سوی برخی کشورها مطرح شده اما سکوت مجامع حقوقی بین الملل غربی که داعیه حقوق بشر نیز دارند،قابل تامل است. با این حال نصرت الهی در قضیه فلسطین بر هیچ کس و محکمه ای پوشیده نیست چرا که«الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ»..... نصرت الهی وعده ای است الهی و ان وعده الله حق....