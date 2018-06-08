خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- طاهره شهابی*: جمعه آخر ماه رمضان، روز پاسداشت مقاومت و مبارزه علنی و جهانی با غده سرطانی عصر کنونی، اسراییل غاصب است.

در این روز مردم مومن و روزه‌دار که قریب یک ماه به خودسازی معنوی پرداخته‌اند با وحدت و یکپارچگی بی‌نظیر و هماهنگ با دیگر مسلمانان روزه‌دار جهان، در خط مقدم مبارزه با مستکبران و زورگویان دنیا راهپیمایی می‌کنند.

روز قدس میراث گران‌بهای خمینی کبیر است

این روز بزرگ، میراث گران‌بهای خمینی کبیر بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران و امید ملت‌های مظلوم است که ایستادگی در برابر سلطه گران و دفاع از مظلومان جهان را به عالی‌ترین شکل اجرایی کرد.

یک جوان همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جوانان همراه با مردم روزه‌دار به حمایت از ملت مظلوم فلسطین و سایر مسلمانان مظلوم عالم برمی‌خیزند.

صالح قدمی گفت: جوانان همدانی به تأسی از پیر و مرادشان و پیرو نایب بر حق امام خامنه‌ای، دوشادوش جوانان مسلمان جهان نه‌تنها برای رفع ظلم از کشورهای عربی که برای رفع فتنه و ظلم در عالم تلاش و مجاهده کرده و در این مسیر آن‌ها را تنها نخواهند گذاشت.

وی تأکید کرد: ما برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین و قدس با مشت‌های گره‌کرده، علیه رژیم جنایتکار و کودک کش صهیونیستی به خیابان آمده‌ایم.

قدمی بابیان اینکه از پیش‌بینی نابودی اسرائیل توسط رهبرمان چندسالی بیشتر باقی نمانده است، گفت: روز پیروزی نزدیک است.

روز قدس فرصتی برای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی است

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز بابیان اینکه روز جهانی قدس نمادی از تعهد همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان به قدس و یادگار بنیان‌گذار کبیر انقلاب و سمبل دادخواهی مردم مظلوم فلسطین است، گفت: روز قدس فرصتی برای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی است.

حمیدرضا حاجی بابایی بابیان اینکه روز قدس هنگامه‌ای وحدت‌آفرین است، گفت: روز قدس زمانی برای فریاد مظلومیت ملت‌های ستمدیده فراتر از مرزهای جهان اسلام است تا یکدل و هم‌نوا رؤیای شیرین صهیونیست‌ها را در تسلط از نیل تا فرات و تحقق خاورمیانه بزرگ برهم زنند.

وی روز قدس را فرصتی برای طنین‌انداز شدن بانگ آزادیخواهان جهان، به‌ویژه مسلمانان جهان اسلام در حمایت از مظلومیت و دادخواهی آوارگان فلسطینی از جور و بیداد رژیم صهیونیستی دانت و گفت: رژیم صهیونیستی بیش از ۷ دهه با جنایات ننگین خود منشأ جنگ، غارت، ترور و شکنجه‌های غیرانسانی هزاران انسان مظلوم وبی گناه است.

ضرورت وحدت، همبستگی و انسجام و یکدلی مسلمانان

حاجی بابایی بابیان اینکه مردم مسلمان جهان با بصیرت و درایت درصدد دفع توطئه‌های صهیونیست‌ها در سوق دادن آن‌ها به‌سوی جنگ‌های مذهبی و برادرکشی و تفرقه‌افکنی در منطقه هستند، گفت: جنایات جنگی رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی نقض مکرر حقوق بین‌المللی، کشتار مردم مظلوم فلسطین به‌ویژه زنان و کودکان حتی نیروهای امدادی، حمایت از گروه‌های تروریستی وبی ثبات سازی منطقه و هزاران جنایت دیگر، ضرورت وحدت، همبستگی و انسجام و یکدلی مسلمانان را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه ایران همواره پرچم‌دار این وحدت و انسجام در جهان بوده است، گفت: ایران با حفظ مواضع صلح دوستانه خود، در برابر هرگونه ظلم و ستم، با حمایت از مظلومین و ستمدیدگان عالم ایستادگی می‌کند.

حاجی بابایی با محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و توطئه‌های دولت امریکا در انتقال سفارت خود به قدس شریف، گفت: در مسئله فلسطین طی سال گذشته اتفاقات مهمی رخ‌داده که باید جامعه جهانی علی‌الخصوص جهان اسلام با هوشیاری کامل در برابر این اتفاقات موضع‌گیری کند.

ملت‌ها از انواع ادیان و نژادهای مختلف همگان بر لزوم خشک شدن ریشه‌های غده‌ سرطانی صهیونیستی تأکید می‌کنند دیگر نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه سال‌هاست جنایات بی‌شمار وحوش رژیم تروریستی صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین موجب جریحه‌دار شدن قلوب جهانیان شده است، گفت: ملت‌ها از انواع ادیان و نژادهای مختلف همگان بر لزوم خشک شدن ریشه‌های غده‌ سرطانی صهیونیستی تأکید می‌کنند.

امیر خجسته بابیان اینکه امام خمینی (ره) با اعلام آخرین جمعه ماه رمضان به‌عنوان روز قدس، جهانیان را از تهدیدات و خطرات این فرزند نامشروع استکبار جهانی آگاه ساخت، گفت: فلسطین امروز مورد بی‌سابقه‌ترین هجمه‌ها قرارگرفته است و اگر جهان اسلام راه‌حلی چاره نسازد به‌زودی شاهد یکی از بدترین جنایات علیه بشریت خواهیم بود.

وی راهپیمایی روز قدس را زمینه‌ساز نابودی غده سرطانی صهیونیستی عنوان کرد و گفت: میلیون‌ها نفر از آوارگان فلسطینی در کشورهای مختلف چشمان امید خود را به مشت‌های گره‌کرده ملت‌های جهان به‌خصوص ملت ایران دوخته‌اند بلکه این مشت‌ها و فریادها موجب بیداری مجامع بین‌المللی فعال درزمینهٔ حقوق بشر و فروریختن ابهت پوشالی جبهه استکبار جهانی شود.

ایران هیچ‌گاه از آرمان‌های آزادی‌خواهانه انقلاب اسلامی در حمایت از مظلوم، عقب‌نشینی نخواهد کرد وی بابیان اینکه مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز ضمن محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی بار دیگر ثابت خواهند کرد هیچ‌گاه از آرمان‌های آزادی‌خواهانه انقلاب اسلامی در حمایت از مظلوم، عقب‌نشینی نخواهند کرد، گفت: حجم وسیعی از انواع جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین طی سال اخیر دلیلی برای برگزاری متفاوت روز قدس امسال است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و فلسطین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دولت ایالات‌متحده امریکا با انتقال سفارت خود به قدس اشغالی بار دیگر ثابت کرد هیچ ارزشی برای سرنوشت سایر ملت‌ها قائل نیست گفت: امریکا با لگدمال کردن تمامی قوانین بین‌المللی مجوز انجام جنایات بیشتر برای رژیم صهیونیستی را صادر و ثابت کرد امریکا شریک بلافصل رژیم صهیونیستی در جنایات تروریستی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران را ناشی از واهمه این رژیم از قدرت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی ایران توصیف کرد.

جمهوری اسلامی ایران از تهدیدات بدون پاسخ عبور نمی‌کند

وی بابیان اینکه اخیراً مقامات رژیم منحوس صهیونیستی تهدیداتی علیه ملت ایران مطرح کرده‌اند و در خیال خود می‌پندارند که جمهوری اسلامی ایران از این تهدیدات بدون پاسخ عبور می‌کند، گفت: این خیال باطل به‌زودی به کابوس وحشت برای این رژیم تبدیل خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نفوذ ایدئولوژیک انقلاب اسلامی موجب براندازی و توقف اشاعه ظلم استکبار جهانی شده و این مسئله عامل واهمه صهیونیست‌ها از جمهوری اسلامی ایران است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی و هر گلبرگ آن یادمان حماسه ای ماندگار، فریادی بی کران و مظلومیتی بی مرز است، گفت: یکی از اثرات کلیدی پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد حس جمعی و وحدت اسلامی میان مسلمانان جهان است که روز قدس نماد این وحدت و نشان دهنده اراده ملت اسلامی در مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، غزه و دیگر کشورهای اسلامی است.

محمد علی پورمختار روز قدس را روز ایستادگی مستضعفان عالم علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت ملتی دانست که با خون خود پرده از چهره کریه رژیم غاصب صهیونیستی بر می دارند.

فلسطینیان غصب سرزمین خود را نپذیرفته اند و همچنین در پی بازگشت به میهن، خانه و کاشان خود هستند وی گفت: فریاد مردم مظلوم فلسطین در روزها، هفته ها و ماههای اخیر و خشم و خروش آنان همراه با ابراز تنفر و انزجار از رژیم صهیونیستی غاصب که صدها کشته و مجروح تاکنون برجا گذاشته نشان روشنی است که فلسطینیان غصب سرزمین خود را نپذیرفته اند و همچنین در پی بازگشت به میهن، خانه و کاشان خود هستند.

پورمختار با تاکید براینکه وجدان های بیدار جامعه بشری نمی توانند و نباید در برابر این جنایت سازمان یافته سکوت پیشه کنند، گفت: مردم با حضور گسترده خود در این حماسه پرشور، آگاهانه و گسترده فریاد برائت خویش را از استکبار جهانی، متجاوزان و اشغالگران صهیونیست و تروریستهای تکفیری اعلام و فلسطینیان مظلوم و بی دفاع را تا آزادسازی کامل سرزمینهای اشغالی حمایت می کنند.

گفتنی است امروز صبح همزمان با روز جهانی قدس تردد وسایل نقلیه شخصی از خیابان های ششگانه به میدان حضرت امام خمینی (ره) ممنوع است و از ساعت ۱۰ صبح به بعد و با شروع تجمع راهپیمایان در میدان امام خمینی (ره)، محدودیت تردد برای تمام وسایل نقلیه (خودرو و موتورسیکلت) در میدان امام و شش خیابان اصلی منتهی به آن در شهر همدان به اجرا درخواهد آمد.

توقف در خیابان شریعتی از میدان حضرت امام(ره) تا میدان شریعتی و در خیابان پاسداران از میدان شریعتی تا کوچه منتهی به حمام صفا از ساعت ۷:۳۰ روز جمعه تا پایان مراسم نماز جمعه ممنوع است و در صورت پارک وسایل نقلیه نسبت به انتقال آنان توسط جرثقیل اقدام خواهد شد.

همچنین همزمان با عبور راهپیمایان از خیابان شریعتی و تقاطع خواجه رشید، تردد وسایل نقلیه از سمت میدان امام زاده عبدالله و میدان آرامگاه به سمت تقاطع خواجه رشید ممنوع است و پس از ورود راهپیمایان به میدان شریعتی و حسینیه حضرت امام (ره)، تا پایان مراسم نماز جمعه تردد تمام وسایل نقلیه از سمت سه راهی شهید زمانی، سه راهی شکریه، خیابان مهدیه جنب کانون مهدیه و تقاطع خواجه رشید به سمت میدان شریعتی و خیابان پاسداران ممنوع خواهد بود.