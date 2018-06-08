نمایشنامه خوانی و بررسی نمایشنامه «در»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه افرامانا، در یازدهمین نشست تئاتر کاغذی ابتدا نمایشنامه «در» نوشته و کارگردانی علی محمدرحیمی نمایشنامه خوانی می شود و سپس این اثر با حضور علی محمدرحیمی، فرهاد امینی و بهزاد صدیقی مورد بررسی قرارمی گیرد.

در این نشست که در سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران برگزار می­ شود، مجتبا طباطبایی، پژند سلیمانی، نیلوفر تُرک و علی محمدرحیمی نمایشنامه «در» را نقش ­خوانی می­ کنند.

نمایشنامه «در» نوشته علی محمدرحیمی شامل چهار نمایشنامه است که هر کدام مقطعی از یک زندگی مشترک را به تصویر کشیده است.

قصه اول با عنوان بزن به چاک، زن و مردی هستند که روزگار خود را با دزدی می گذرانند. آنها قرار است بزرگترین سرقت خود را انجام داده و دست از دزدی بکشند اما تا کنون دم به تله نداده اند. ولی این بار به وسیله دری که از پول ها محافظت می کند، گرفتار می شوند.

در قصه دوم با نام می خوام خودمو خلاص کنم، زن و مردی از هم جدا شده اند. مرد برای کار مهمی بازمی گردد ولی زن در را به روی او باز نمی کند و پس از گرفتن امتیازی، وقتی در را باز می کند که دیگر دیر شده است.

قصه سوم که آخرین سطر از یک قصه طولانی نام دارد، داستان پیرزن و پیرمردی است که پنجاه سال عاشقانه با هم زندگی کرده اند و درِ خانه شان به علت فرسودگی باز نمی شود و یک سوتفاهم ساده باعث بروز مشکلات عدیده می شود و ...

نمایشنامه «در» نوشته علی محمدرحیمی در سال ۱۳۹۶ در ۸۲ صفحه، قطع پالتویی با شمارگان ۵۰۰ نسخه توسط نشر ورا به قیمت ۸۰۰۰ تومان منتشر شده و در دسترس علاقه ­مندان قرار گرفته است.

سلسله نشست های «تئاتر کاغذی» با هدف معرفی و بررسی نمایشنامه های منتشرشده جدید ایرانی ماهی یک بار در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.