رونمایی از پوستر نمایش «دیر راهبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه، پوستر نمایش «دیر راهبان» به کارگردانی کیومرث مرادی و به طراحی سینا افشار رونمایی شد.

«دیر راهبان» به نویسندگی فرایرا دکاسترو و بازخوانی محمد چرمشیر و فرهاد مهندس‌پور از ۲۱ خرداد در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت. اجرای عکاسان این نمایش یک روز قبل از اجرای عموم آن در تاریخ یکشنبه ۲۰ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد. تمامی عکاسان خبرگزاری‌ها و اعضای انجمن عکاسان می‌توانند در این اجرا عکاسی کنند.

«دیر راهبان» تولید تازه کمپانی امید ایران-پادمآرت است و به ترتیب الفبا رضا داودوندی، حمیدرضا رفاهی، هامون سیدی، سلمان صالحی، پانته‌آ قدیریان، محمد مسگری، میلاد معیری، محسن نوری و محمد ولی‌زادگان در آن بازی می‌کنند.

کیومرث مرادی سال گذشته نمایش «هملت، تهران ۲۰۱۷» در پردیس شهرزاد و اجرای مجدد «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» در تماشاخانه مستقل را روی صحنه برده بود.

سیامک احصایی طراح صحنه، آیدین الفت طراح و مهندس صدا، گلناز گلشن طراح لباس، ماریا حاجیها طراح گریم، سینا افشار طراح گرافیک، ساینا قادری عکاس، مهدی شهریاری تیزر و موشن‌گرافیک، سینا راستگو برنامه‌ریز، کیهان پرچمی دستیار کارگردان، آوا فیاض مدیر تبلیغات، روابط‌عمومی و مشاور رسانه‌ای دیگر عوامل نمایش «دیر راهبان» هستند.